Železarji spet dražijo zmaje

LJUBLJANA – Komaj teden dni je minilo od večnega slovenskega hokejskega derbija v alpski ligi, pa se bodo igralci SŽ Olimpije in Sij Acroni Jesenic spet pomerili za točke v regionalnem tekmovanju, le da bo tokrat obračun v Tivoliju (ob 17.30). Zmaji so po zmagi v Podmežakli s 4:2 pred 3000 gledalci dosegli prvo zmago nad železarji v tej sezoni. Gorenjci v zmagah vodijo s 4:1, če štejemo še njihovo zmago v finalu pokalnega tekmovanja. Med tednom so oboji odigrali po dve tekmi z drugima ekipama KAC iz Celovca in Salzburga. Jeseničani so si priigrali dve zmagi in šest točk, Ljubljančani pa so v gosteh izgubili proti Salzburgu po kazenskih strelih (1:2), doma pa so prepričljivo premagali KAC II (8:2). Oboji imajo praktično zagotovljen nastop v končnici najboljših osmih ekip, saj so Jesenice tretje, Olimpija pa četrta. Do konca rednega dela tekmovanja pa bodo zeleno-beli iz glavnega mesta odigrali še deset tekem (po pet doma in v gosteh), rdeči pa dvanajst, od tega osem v gosteh.

Naboj pred novim derbijem ni vprašljiv, Olimpija je zaradi poškodbe roke brez prvega centra Matica Kralja. »To je velik hendikep, saj vemo, koliko nam je Matic prinesel v naši igri. Njegova odsotnost se bo poznala, vendar smo v tekmi s KAC že uigravali neke nove variante. Pričakujem podobno tekmo, kot je bila zadnjič na Jesenicah. Gre sicer za podrobnosti na vsaki tekmi, ki odločajo, a kaj bistvenega se v igri enih in drugih ne more spremeniti. Mi imamo kljub zadnji zmagi še precej rezerv. Navijačem obljubljamo borbeno igro, boj za vsak kvadratni meter na ledu. Tudi doma si želimo zmage v derbiju, to naj bo ponovoletno darilo za naše privržence,« napoveduje trener SŽ Olimpije Andrej Brodnik. »Pripravljeni smo, s polno močjo gremo v nov derbi. Jeseničane hočemo premagati tudi na domačem ledu. Moramo izkoristiti svoje priložnosti, česar nismo storili v zadnjem derbiju na domačem ledu. Pozivam navijače, da nas podprejo s tribun. To nam daje dodatno moč,« je dejal napadalec zmajev Miha Zajc, ki je na 17. mestu najučinkovitejših igralcev alpske lige z 31 točkami (13 golov, 18 podaj).

Strateg Jeseničanov Gaber Glavič zatrjuje, da ima boljše moštvo kot tekmeci iz Tivolija, čeprav se je z varovanci nazadnje opekel z njimi v domači dvorani. »Liga je kakovostna in zelo izenačena. Nihče nima vnaprej zagotovljenega mesta v končnici. Naš cilj je zmagati na vsaki tekmi, ne samo v derbijih, in nabirati točke. Poraz v zadnjem derbiju je za nas že zgodovina. Upam, da bo tudi Tivoli danes poln, saj je lepo igrati pred številnim in bučnim občinstvom. Igramo kakovosten hokej, zadnji medsebojni dvoboj je bil do konca dramatičen, zato upam, da bomo tudi tokrat skupaj uživali v tekmi,« je dejal Glavič.