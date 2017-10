Železarji po zmagi v derbiju zasedli vrh alpske lige

JESENICE – Ni kaj, treba je priznati, da so v taborih hokejistov Sij Acroni Jesenic in SŽ Olimpije držali besedo, ki so jo dali v napovedih pred prvim slovenskim derbijem v tej sezoni alpske lige. Na ledu Podmežakle, kjer je okrog 2500 gledalcev pripravilo ozračje, kot pritiče obračunu večnih rivalov, so tako železarji kot zmaji stavili na hitro in brezkompromisno igro usmerjeno v napad. Čeprav so rdeči gostom bežali z dvema zadetkoma razlike (2:0, 3:1), se varovanci trenerja Andreja Brodnika niso predali, čeprav je domači čuvaj mreže Kanadčan Clarke Saunders branil v velikem slogu. Ko so v drugi tretjini izenačili na 3:3, se je zdelo, da bodo v zadnji tretjini sposobni popolnega preobrata.

Toda zgodilo se je drugače. Železarji so stopili na plin in uprizorili pravi juriš s tremi zadetki v mreži Roberta Kristana, s čimer je bila zagotovljena pomembna zmaga v derbiju št. 1 v premierni sezoni alpske hokejske lige, kjer bomo videli še pet ljubljansko-jeseniških dvobojev; naslednji bo že 25. oktobra v Tivoliju. »Naša igra, razen v obrambi, je bila kar v redu. Vedeli smo, da bomo lažje igrali, dlje kot bo trajala tekma. Poznalo se je, da smo igrali na štiri napade in tudi zato je bila razlika na koncu takšna. Veseli me, da je na derbiju toliko ljudi. Postregel je z desetimi goli, ni bila šahovska partija, ampak smo ponudili odprto igro,« je derbi ocenil trener Jeseničanov Gaber Glavič. »Igro smo takoj imeli pod nadzorom, s štirimi napadi smo bili lahko ves čas na visoki ravni. V zadnji tretjini smo imeli več moči in vse skupaj obrnili v naš prid. Dobro smo pripravljeni, zadnja tretjina je bila naša najboljša doslej,« je povedal kapetan rdečih Miha Brus.

Gorenjci so dobili še drugi obračun z Ljubljančani v tej sezoni, potem ko so jih premagali že v finalu pokalnega tekmovanja v Celju na začetku septembra. Zdaj je za Gorenjce tudi zelo privlačen pogled na lestvico, saj so na prvem mestu s točko prednosti pred Rittnerjem (24:23), tretji je Asiago, četrta pa SŽ Olimpija (oba po 21 točk). »V dvoboje smo šli premehko, ujeli smo moment v drugi tretjini, v tretjo smo šli z drugačnim načrtom. A obrambo smo igrali 50-50, dobivali prelahke gole. S tole tekmo sem kar zadovoljen, tretja tretjina nam ni v ponos, a bomo naredili vse, da jo bomo popravili že na naslednjem derbiju,« je dejal strateg SŽ Olimpije Andrej Brodnik. Občinstvo je spet navdušil 28-letni Finec Markus Piispanen, ki je odprl tekmo z dvema zadetkoma, pozneje dodal še tretjega, pri dveh golih je tudi asistiral. »Bilo je izjemno ozračje, gledalci so se izkazali. Doseči šest zadetkov proti tako trdemu tekmecu je velika stvar, prav tako pa smo garali v obrambi. Uživam v igri s temi fanti, zadetke dosegam skoraj na vsaki tekmi, tokrat pa smo jih skupaj dosegli kar šest. Olimpijin power play je zelo močan, na srečo nismo imeli veliko kazenskih minut. Zdaj je to povsem drugačna ekipa od tiste, ki smo jo premagali v pokalnem finalu,« je potrdil Piispanen.



Trije goli Piispanena Dvoboj med Sij Acroni Jesenicami in SŽ Olimpijo se je končal z izidom 6:4 (2:1, 1:2, 3:1). Za Jeseničane so zadeli Markus Piispanen (4, 13., 48.) – uradno so enega njegovih zadetkov pripisali Brusu–-, Miha Brus (29.), Luka Kalan (43.) in Luka Bašič (53.), za Ljubljančane pa Matic Kralj (13., 32.), Maks Selan (36.) in Luka Ulamec (57). Obe ekipi sta imeli po šest minut izključitev.