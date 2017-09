Že zaradi polfinala bi omedlela

NEW YORK – Oba polfinala posameznic na zadnjem teniškem turnirju sezone za veliki slam, odprtem prvenstvu ZDA, sta bila v ameriških barvah, vse najboljše štiri so namreč prišle iz ZDA. To se je sicer dogodilo prvič po letu 1985. V finalu, drevi ob 22. uri po slovenskem času, pa bosta zaigrali Sloane Stephens in Madison Keys. Stephensova je s 6:1, 0:6 in 7:5 premagala Venus Williams, Keysova pa je bila s 6:1 in 6:2 boljša od CoCo Vandeweghe.



Sloane Stephens je bila še pred mesecem dni na 957. mestu jakostne lestvice WTA.

Sloane Stephens in Madison Keys bosta prvič zaigrali v finalu turnirja za grand slam in prvič po letu 2002, ko je Serena Williams v finalu premagala starejšo sestro Venus, bo finale, razumljivo iz razloga, ki smo ga omenili, spet ameriški. »Nimam besed, ki bi resnično opisale, kako veliko mi ta zmaga pomeni. Če bi mi pred OP ZDA kdo dejal, da se bom po vrnitvi na igrišča uvrstila v polfinale turnirja za grand slam, bi omedlela. Še naprej bom igrala tenis, kot kaže, to le ni tako zahtevno,« je bila 24-letna Stephensova presrečna po zmagi nad precej bolj izkušeno, 37-letno Venus Williams. Tako kot Williamsova temnopolta tenisačica je v sezono po enajstmesečnem prisilnem počitku zaradi poškodbe desne noge krenila praktično od samega začetka, še pred mesecem dni je bila namreč na 957. mestu jakostne lestvice WTA. V drugem polfinalu je po zgolj uri igre 22-letna Madison Keys ugnala nemočno 25-letno CoCo Vandeweghe. »Še vedno ne verjamem, da se to res dogaja. Kar tresem se, igrala pa sem dobro,« je po dvoboju še vedno, kot bi sanjala, dejala Keysova. Sinoči sta bila tudi oba moška polfinala. Najprej sta loparja prekrižala avtsajderja Kevin Anderson iz Republike Južne Afrike in Španec Pablo Carreño Busta, nato je sledil še dvoboj prvega igralca sveta, še enega Španca Rafaela Nadala, in Juana Martina del Potra iz Argentine.