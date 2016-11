Zdravstvene težave Gorana Dragića: komolca ne more iztegniti

MEMPHIS – Slovenski košarkar Goran Dragić je v severnoameriški ligi NBA s svojim moštvom Miami Heat gostoval v Memphisu, a zaradi poškodbe levega komolca ni zaigral. Miami je kljub temu zmagal z 90 : 81. Prvi zvezdnik lige LeBron James je bil ob 1000. nastopu v rednem delu brez milosti do Dallasa, saj je Cleveland popeljal do zmage s 128 : 90.

To je že drugič v sezoni, da je Dragića zaustavila poškodba. Šele pred kratkim si je do konca pozdravil poškodbo levega gležnja, zaradi katere je izpustil tri tekme (vse tri je Miami izgubil), zdaj pa ga je doletela nova težava. Že na ponedeljkovi tekmi proti Philadelphii si poškodoval komolec, v klubu pa pravijo, da se bodo sproti iz dneva v dan odločali, ali bo Dragić zaigral ali ne.

»Ko vodim žogo, ko mečem na koš, ko podajam, ne morem do konca iztegniti komolca,« je dejal Dragić v slačilnici tik pred začetkom obračuna z Grizliji. Na sredini tekmi proti Detroitu, ki jo je Miami izgubil s 107 : 84, je sicer kljub težavi stisnil zobe in odigral tekmo, vendar pa je končal s slabo predstavo, ko je dosegel šest točk (ob metu iz igre 1 : 7).

Ni mogel biti učinkovit

Odločitev o tem, da tokrat ne bo zaigral, sta sprejela skupaj s kondicijskim trenerjem Jayem Sabolom. »Rekel mi je, da bo tako kot na prejšnji tekmi. In po prejšnji tekmi je bilo s komolcem le slabše,« je še dejal Dragić za South Florida Sun Sentinel. »Mislil sem, da ne smem pustiti soigralcev na cedilu, da moram igrati. Zdaj mi ne preostane drugega, da ostanem pozitiven med okrevanjem. Po tekmi me je močno bolelo, a sem vseeno odigral proti Detroitu. Vendar pa se je poškodba poslabšala,« je razkril Dragić, trener Erik Spoelstra pa je dejal, da je prisilni počitek ta trenutek najpametnejša poteza. »Njegov komolec je zelo malo gibljiv in mislim, da ste prejšnji večer lahko videli, kako je bilo. Gre za takšno oviro, da Goran ni mogel biti učinkovit,« je dejal Spoelstra.

Lep skalp je osvojil Detroit, ki je s pomočjo Bena Udriha s 108 : 97 premagal do te tekme vodilno ekipo zahoda, Los Angeles Clippers. Udrih je odigral 14 minut tekme in dosegel štiri točke in dva skoka.

Nekaj minut na parketu je dobil tudi Saša Vujačić, član New Yorka. Kratkohlačniki so v domači dvorani gostili Charlotte in po podaljšku zmagali s 113 : 111, Vujačić je odigral štiri minute, a je njegova statistika ostala prazna.

James je odigral 1000. tekmo rednega dela sezone v NBA proti Dallasu in dosegel dvojni dvojček z 19 točkami in 11 podajami. Kevin Love je k zmagi prispeval 27 točk, Kyrie Irving pa jih je dodal 25 za Cleveland, ki je na vrhu vzhodne konference.