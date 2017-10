Zdravje spet Krimovo prekletstvo

LJUBLJANA – Punce so čakale in dočakale. Začenja se namreč tudi rokometna liga prvakinj, Krim pa bo v 1. krogu skupine A jutri ob 19. uri gostoval pri CSM Bukarešti. Gre za zmagovalke elitnega klubskega tekmovanja stare celine v sezoni 2015/16, v prejšnji sezoni so bile tretje; skratka, proti Ljubljančankam so favoritinje. Tudi zaradi tega, ker imajo zares zvezdniško zasedbo, za Bukarešto igrata tudi nekdanji članici galjeviškega kluba, vratarka Jelena Grubišić in krožna napadalka Oana Manea. »Ustaviti bo treba izvrstno zunanjo vrsto Cristina Neagu, Isabelle Gulden, Amanda Kurtović. Zaradi nove trenerke Danke Helle Thomsen v obrambi igrajo klasično skandinavsko različico 6-0. Merijo na nov naslov v ligi prvakinj,« je Krimov trener Uroš Bregar razložil težavnost tokratne naloge. Ob Krimu in romunski zasedbi sta v skupini A še danski klub Nykøbing Falster in poljski Vistal iz Gdynie. Rokometašice iz slovenske prestolnice so se že v prejšnji sezoni dvakrat pomerile z Bukarešto; v Ljubljani so gostje slavile s 24:21, na romunskih tleh je bilo 28:26. Krim ima letos pol ducata novih igralk, uvod v ligi prvakinj pa bo še težji zaradi nekaterih poškodb ključnih igralk. Odsotnost Tamare Mavsar po zgodnjeseptembrski operaciji križne vezi in meniskusa levega kolena bo polleten, Elizabeth Omoregie spet muči koleno, Jelena Despotović pa je imela težave s ščitnico, bila je celo hospitalizirana, a je znova v procesu treninga. Tudi Tjaša Stanko ima problem s kolensko vezjo, poškodovala se je na nedavni reprezentančni dolžnosti, in vprašanje je, koliko bo lahko soigralkam pomagala v Bukarešti. Ponavlja se torej lanski položaj, ko je v prvem delu LP briljantni Krim v nadaljevanju zaradi številnih odsotnosti rezultatsko padel in se ni prebil v četrtfinale tekmovanja. Vanj pa se krimovke želijo prebiti v tej sezoni. »Če je ekipa kompletna, jo je zelo težko ustaviti. Zato me vnovične poškodbe žalostijo. Najprej moramo misliti na obrambo, potem na napad. Letos imamo večji izbor igralk, zato lahko odigramo več različic v obrambi,« je Bregar še ocenil stanje pred evropsko sezono, ki jo bodo krimovke doma spet odigrale na Kodeljevem. »Zelo mi je žal, da nismo v popolni postavi, trener ima težavo, kako sestaviti ekipo. A vse moramo usmeriti v pozitivo, se v Bukarešti prikazati v najboljši luči, če bo k temu prišla še zmaga, pa toliko bolje,« je k strnitvi moči pozvala kapetanka in vratarka Miša Marinček. Ena od letošnjih novink je tudi švedska leva zunanja igralka Maria Adler. »Dva meseca in pol smo vadili za ligo prvakinj. V Bukarešti želimo odigrati dobro tekmo in z morebitnim uspehom drugim ekipam v skupini naložiti pritisk na ramena,« upa rokometašica, ki je v Ljubljano prišla iz Odenseja.