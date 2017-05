Zdovc resen kandidat za trenerja Olimpije

Košarkarska Olimpija se počasi, a zanesljivo prebija do naslova državnega prvaka. Danes v Hali Tivoli, tja so košarkarje iz Stožic pregnale odbojkarske kvalifikacije, zmaji gostijo Rogaško. Z zmago bi naredili še korak bližje naslovu najboljšega, ki ga čakajo od leta 2009. Zdi se, da bo v prihodnjih dneh te abstinence konec in veselje se bo razlilo po srcih najzvestejših navijačev in drugih privržencev zeleno-belih, s katerimi trener Gašper Okorn dela čudeže. Tudi s pomočjo sreče, ki pa si jo moraš zaslužiti. Omenjena lovorika bi bila dobra popotnica za vse sponzorje in podpornike, ki so ostali ob Olimpiji, ko je nekajkrat plesala na robu prepada. Toda kot mačka je vedno padla na noge in preživela. Zdaj je prišel trenutek, ko naj bi tudi pri Union Olimpiji vsaj nekoliko lažje zadihali. Če so imeli letos na voljo borih 400.000 evrov za prvo ekipo, se bo to v prihodnjih mesecih spremenilo. Kljub temu je pričakovati, da bo nova klubska operativa znala obrniti vsak evro v letu debelih krav, ki so na obzorju. Da se lahko vse hitro spremeni, so pri Union Olimpiji izkusili v zadnjih letih.



Na skorajšnji klubski skupščini naj bi bil za predsednika imenovan prvi mož Petrola Tomaž Berločnik. Uspešni gospodarski karieri bo ob pametni izbiri kadrov v svoj CV Berločnik lahko dodal tudi to, da je uspešno predsedoval klubu. To ne bo težko. Pod pogojem, da si bo izbral pametne operativce, ki ne bodo kimavčki, ampak bodo delali za klub in košarko, ne pa za svoj žep. Pričakovati je, da bo Berločnik s pomočjo sveta sponzorjev, kjer je cvetober slovenskih gospodarstvenikov, to tudi storil. Preudaren in pameten bo treba biti pri izbiri trenerja. Lani so z Gašperjem Okornom zadeli, Ljubljančan gorenjskih korenin pa se zdaj poslavlja. Med najresnejšimi kandidati za izpraznjeno mesto je zagotovo nekdanji selektor slovenske reprezentance Jure Zdovc. V njegov prid govori precej dejstev: z Olimpijo je že bil prvak (leta 2009). Podpisal se je pod izjemno evroligaško sezono 2010/11, ko je njegova ekipa polnila Stožice, potem pa nesrečno izgubila finale lige ABA. Zdovčevo imenovanje bi z največjim veseljem podprl župan Zoran Janković, saj ga zelo spoštuje. Za nameček je 50-letni Zdovc trenutno brez kluba, z grškim AEK se je nedavno sporazumno razšel. To ni nič tragičnega, je pa vsekakor voda na mlin Olimpije. Za nov začetek in trden dokaz, da v klubu mislijo resno in znova uveljavljajo visoke ambicije, bi bil Zdovc več kot le primeren kandidat. Konjičan po letih zdomstva, med letoma 2011 in 2017 je bil v Rusiji, Turčiji in Grčiji, ne bi imel nič proti temu, da doma ustvari zdravo košarkarsko zgodbo. Ko smo o tem preverjali v krogih okoli Olimpije, novic o Zdovcu ni nihče ne zanikal ne potrdil. Vsi iz sedanjega in potencialni člani novega vodstva želijo počakati na konec finalne serije. Z željo, da se zmaji ne opečejo in zgledno končajo začeto.