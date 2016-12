Zaskrbljeni Mirko Novosel ne razume rojakov in sosedov

ZAGREB – Streljaj iz Ljubljane, le dobra ura vožnje je do Zagreba, živi in ustvarja nekdanji košarkarski trenerski mag Mirko Novosel. Danes šteje 78 let, sprejme nas na svojem domu v centru mesta. »Sem v zasluženem pokoju, pogosto pa hodim na košarkarske tekme. Z nasveti pomagam mladim trenerjem, med njimi tudi Veljku Mršiću, ki danes vodi Cedevito, in trenerju Cibone Damirju Mulaomeroviču,« za uvod izvemo, kako minevajo dnevi, tedni, meseci. V dolgih letih se je nabralo obilo spominov v karieri pravnika, športnika, direktorja in trenerja.

Vez s Slovenijo Mirko Novosel je tesno povezan tudi s Slovenijo. Proti Ivu Daneuu je igral, zelo ga ceni. Na njegovi lestvici priljubljenosti je na prvem mestu zagotovo pokojni Boris Kristančič, s katerim je Novosel izvrstno sodeloval. Legendarni Kristo je bil predsednik strokovnega sveta Košarkarske zveze Jugoslavije. Novosel ima dobro izkušnjo tudi z Janezom Drvaričem, ki je bil njegov asistent na olimpijskih igrah leta 1984, potem pa tudi trener Cibone. »Ne bi ga pripeljal v Zagreb, če Janez ne bi bil tako dober,« Novosel podkrepi svoje misli. »Najbolj talentiran igralec v Sloveniji je bil zagotovo Borut Bassin, za njim pa takoj Peter Vilfan,« še navrže Novosel.

Začel s klavirjem



Novosel je bil star tri leta, ko mu je umrla mati. Pri šestih se je zapisal košarki. Toda sprva je igral klavir. A med urami glasbene vzgoje je s hrepenenjem gledal na igrišče, kjer so njegovi vrstniki igrali košarko. Odločil se je, da ne bo pianist, ampak košarkar. Prvih šest mesecev doma niti niso vedeli, da Mirko (ime je dobil po dedu) trenira košarko. Kar 14 let je bil član zagrebške Lokomotive, s katero je leta 1961 na zadnji tekmi sezone izgubili naslov državnega prvaka. Odločilen poraz jim je v neposrednem obračunu za prvo mesto prizadejala ljubljanska Olimpija, bilo je 81:78. Morda bi bilo drugače, če ne bi Novosel ves teden ležal z angino v postelji. Vmes je opozoril nase in prišel v jugoslovansko reprezentanco, s katero je postal balkanski prvak. Selektor je bil košarkarski doajen Aco Nikolić. Za tem je šel Mirko med sodnike, vmes je končal študij prava, pri sodniki pa prišel do zvezne ravni. Leta 1967 so ga prepričali, da je prišel v Lokomotivo, ki jo je prevzel dan po tem, ko je v Beogradu odsodil tekmo zvezne lige med OKK Beograd in Olimpijo. Na svoji bogati trenerski poti med letoma 1967 in 1993 je vodil dva kluba – Lokomotivo oziroma Cibono ter italijanski Napoli (med letoma 1988 in 1990). Trikrat je bil državni, sedemkrat pa pokalni prvak Jugoslavije. Leta 1985 je s Cibono postal klubski prvak Evrope in bil izbran za trenerja leta na stari celini, dvakrat je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev. Po štirih letih v Lokomotivi (1967–1971) se je podal na selektorsko pot. Začel je z mladinci (1971/1972), nadaljeval s člani (1972–1976), vmes pa je prišel za devet let k Ciboni (1976–1985). Vmes je bil s člansko reprezentanco zlat (leta 1980) in bronast (1984) na olimpijskih igrah. Leta 1993 je do brona na EP popeljal hrvaško reprezentanco, pred upokojitvijo je bil tudi selektor Belgije. V letih 1971, 1972 in 1973 mu je uspel neverjeten tris – evropski prvak je postal s kadeti, mladinci in člani. Je eden od samo štirih trenerjev na svetu, ki so osvojili tri olimpijske medalje ali več. Leta 2007 je bil sprejet v hišo slavnih v ameriškem Springfieldu.

