Zaradi nujnosti uspeha zlato posebnega okusa

Organizacijsko, po sestavljenem urniku tekem, in po igralni kakovosti je bilo vse tako napeljano, da francoski rokometaši na domačih tleh še šestič postanejo svetovni prvaki. Galski petelini so v nedeljskem finalu 25. SP v Parizu s 33:26 (18:17) premagali Norveško, bronasto odličje pa si je z zmago proti Hrvaški že dan prej priigrala Slovenija. Skandinavci so proti gostiteljem v prvem polčasu sicer vodili s tremi zadetki razlike, a nato se je galski stroj z vratarjem Vincentom Gérardom na čelu spravil v pogon in za konec mundiala nanizal še svojo deveto zmago. Absurdnost svetovnega prvenstva in rokometnega športa ponazarja podatek, da je Norvežane v dodatnih kvalifikacijah za SP izločila prav Slovenija, a so rokometni Vikingi za tekmovanje v Franciji dobili posebno povabilo in si na koncu priigrali celo naslov podprvakov. Najboljši strelec finalnega srečanja je bil s šestimi zadetki Nikola Karabatić, na koncu pa so ga razglasili tudi za najboljšega igralca svetovnega prvenstva. »Sanjali smo o tem, da nadaljujemo pot preteklih francoskih rodov, ki so postali svetovni prvaki. Želeli smo si nadaljevati to legendo. Ponosen sem na to ekipo, na vse, ki so bili kdaj člani tega moštva. Toliko čustev je tu prisotnih,« so iz Nikole Karabatića po zmagovitem finalu razumljivo privrela čustva. Levokrilni igralec Michaël Guigou je na vse gledal precej bolj racionalno. »V bistvu nismo vedeli, kaj nas čaka. Favoriti, kot so Danska, Nemčija in Španija, so se od osmine finala naprej že morali posloviti od tekmovanja. Norveška pa je dvignila raven svoje igre. V finalu nismo popuščali, ostali smo povsem osredotočeni, tudi ko smo zaostajali za tri zadetke. Zares lepo je, kaj smo postorili na tem SP, starejši pa so nam pokazali pot. Leta 2001, ko je bila Francija svetovni prvak, sem bil na tribunah,« je razmišljal soigralec Vida Kavtičnika, Jureta Dolenca in Mihe Žvižeja v Montpellieru. »Ta medalja ima poseben okus, še posebno zaradi tega, ker smo imeli obveznost biti rezultatsko uspešni. Vsi so menili, da bomo zlahka prišli do zlata, a vse ni bilo dobljeno že vnaprej. V prvem polčasu finalnega srečanja smo slabo nadzirali svoja čustva. Tudi mene je odneslo, zaradi nekaterih sodniških odločitev sem se preveč razburil,« je modroval francoski selektor Didier Dinart, ki je kot glavni trener debitiral na velikem tekmovanju.

Idealna postava brez Slovencev



Ob zaključku svetovnega prvenstva je bila razglašena tudi idealna postava turnirja, v njej pa ni slovenskega rokometaša. Idealna sedmerica je torej – vratar: Vincent Gérard (Francija), levo krilo: Jerry Tollbring (Švedska), levi zunanji: Sander Sagosen (Norveška), srednji zunanji: Domagoj Duvnjak (Hrvaška), desni zunanji: Nedim Remili (Francija), desno krilo: Kristian Bjørnsen (Norveška), krožni napadalec: Bjarte Myrhol (Norveška). Najboljši strelec SP je sicer s 50 zadetki bil Makedonec Kiril Lazarov.