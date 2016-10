Zaplet na ljubljanskem maratonu: zmagal tekač, ki sicer ne bi

LJUBLJANA – Volkswagen 21. Ljubljanski maraton je postregel z rekordno udeležbo, pa tudi z zapletom, po katerem uradni izidi maratoncev na 42 km dolgo niso bili uradni, nekaj kenijskih tekačev pa je bilo v solzah. Dobra dva kilometra pred ciljem sta namreč dve vodilni vozili, tudi policijsko, zavili v ulico izven proge in za njima je šla vodilna trojica.

Ta trojica je nato po prihodu nazaj na progo ugotovila, da ni več na čelu kolone in na koncu je slavil tekač, ki je bil prej daleč za njimi.

»Ko smo trije na 38. kilometru sami merili čas, je ta za vodilno trojico, ki se je odcepila pri Žalah, obetal končni izid okrog 2:07,30, torej rekord proge. Zadnje tri kilometre potem nisem bil več s tekači, ko se je zgodil zaplet. Povedali so mi, da je med 39. in 40. kilometrom policijsko vozilo pred vodilno skupino zavilo ulico prej, kot je bila začrtana trasa, za njim pa je šlo tudi snemalno vozilo uradne televizije maratona Planet TV. Sledila mu je tudi vodilna skupina tekačev kot večinoma na trasi. Avto z uradno merilno uro pa je bil šele za njimi in za njo so šli ostali tekači. Tako je vodilna skupina izgubila vso prednost, priložnost za precej boljše čase ter tudi možnost za zmago, ki prinaša 20.000 evrov,« je zaplet, ki je pogostejši v kolesarstvu, opisal Gabrijel Ambrožič. Ta je v organizacijskem odboru mitinga zadolžen za tuje vrhunske tekače.

Ambrožič je dejal, da so po sestanku tekmovalne žirije uradni izidi obveljali, "tekmovalci, ki so bili oškodovani, pa bodo dobili določena denarna nadomestila".

Uradno je tako zmagal Kenijec Laban Mutai (2:09:16) pred rojakoma Philipom Sangom Kimutaijem (2:09:19) in Levijem Omarjem Matebom (2:09:37).