Zapisani med legende

Ves teden so se vrstili sprejemi za slovenske rokometaše, ki so na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojili bronasto kolajno po infarktni tekmi s Hrvaško, v kateri so po zaostanku z osmimi zadetki zgodovinsko zmagali. Selektor Veselin Vujović ter njegovi sodelavci in varovanci so se z zlatimi črkami zapisali v zgodovino slovenskega športa. Po tem dogodku v slovenskem rokometu nič več ne bo tako, kot je bilo. Zato ni odveč, če se še enkrat spomnimo veličastnega čustvenega sprejema slovenskih junakov pred mestno hišo v Ljubljani.