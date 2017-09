Zanima jih kolajna,  z denarjem nimajo težav

Če je organizacijo prejšnjih dveh evropskih prvenstev v košarki spremljala negotovost, v Sloveniji 2013 zaradi improvizacije z dvoranami ter pristojbinami na lokalni in mednarodni ravni, dve leti pozneje pa zaradi iskanja nadomestnega prireditelja za Ukrajino, je letos vse že kar dolgočasno mirno. Turki, ki bodo gostili skupino D in finalni del EP, imajo že dolgo vse potrebno. Fanatično privrženost športu, denar, sodobne objekte, hotele, vabe za turiste z vseh koncev celine in tradicijo. Njihovi košarkarji so osvojili dve »veliki« kolajni – obe na domačih tleh.



V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so vse košarkarske poti vodile v Italijo. Klubi so ob podpori bogatih pokroviteljev kar tekmovali, kdo bo sestavil boljšo zasedbo, in ker so igralcem neredko namenjali višje plače, kot bi jih imeli v ZDA, je Apeninski polotok postal nekakšna izpostava NBA. Dokler ni prišlo soočenje s finančno resničnostjo in se ni težišče preselilo v Španijo in Grčijo. Po razpadu Sovjetske zveze so se podvizali tudi ruski oligarhi, vendar je ostalo pri gmotni in športni prevladi moskovskega CSKA. Dandanes pa ni več dvoma, kdo je najbolj ambiciozen. Turški finančni-košarkarski imperij.

