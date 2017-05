Zakonodajna rešitev, prijaznejša do stav

Nekdanji direktor Direktorata za šport Republike Slovenije in zdajšnji generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije dr. Edvard Kolar, da ne omenjamo vseh gimnastičnih funkcij, bo imel od 1. septembra novo službeno zadolžitev. Bo namreč predsednik uprave Športne loterije, tako je jasno po seji nadzornega sveta omenjene delniške družbe. No, Fundacija za šport domačemu športu iz leta v leto dodeljuje manj denarnih sredstev, ta prihajajo iz koncesijskih dajatev od iger na srečo. Slovenci pa veliko denarja vplačajo prek tujih spletnih ponudnikov športnih stav, finance odtekajo zunaj meja, zato je seveda najprej zanimivo slišati, kaj bo v uvodnih korakih pri omenjeni problematiki storil novi predsednik uprave Športne loterije Edvard Kolar. »Gre za splet nekih ukrepov, ki jih želim uveljaviti v svojem mandatu. Predvsem gre za to, da bomo poskušali v sinergiji z drugim lastnikom Športne loterije, to je Loterija Slovenije, oblikovati strokovno ekipo, ki bo odgovorna za to, da se pogaja z vlado in pripravi strokovne podlage. Ta bi morebiti bila bodoča zakonodajna rešitev ali ureditev iger na srečo, bolj prijazna do te gospodarske panoge. Če bi nam v tem uspelo, bi to lahko imelo pomemben vpliv na dvig neto prihodkov in tudi tistih bruto. Velik del bruto prihodkov od prodaje iger, ki pride, se pravi šestnajst odstotkov vsega, kar Športna loterija zasluži, gre prek dajatev državi, s tem se močno znižuje prag sklada za dobitke. Od njega so v veliki meri odvisne kvote, ki jih lahko ponudimo pri igranju, s tem vplivamo tudi na konkurenčnost, saj vemo, da tuji ponudniki poslujejo pod popolnoma drugačno regulativo, lahko ponudijo bistveno boljše kvote za igranje. Seveda, vsi ti igrajo na našem prostoru nelegalno, pri čemer se je treba z državo kot regulatorjem pač dogovoriti, da bodo tu bolj striktni, torej pri preprečevanju te nelojalne konkurence drugih ponudnikov. Naslednji ukrepi so še takšni, da bomo poskušali z mednarodnimi povezavami, s tujimi ponudniki sklepati partnerstva, s katerimi bi povečali ponudbo v Sloveniji in si seveda odprli tudi pot za ponudbo portfelja produktov Športne loterije v tujini. Še ena stvar je, ta je povezana z mrežo naših prodajnih mest v Sloveniji. Tu bomo poskušali z malce večjo aktivacijo teh mest doseči boljšo vidnost produktov Športne loterije za tiste uporabnike, ki sicer ta prodajna mesta koristijo za druge namene,« je bil za uvod izčrpen Edvard Kolar.



Zakon priložnosti



Seveda gre tudi za prehod na digitalne platforme igranja, torej posodobitev Športne loterije. »Čim več produktov torej spraviti na digitalno platformo, s tem se bodo, če bodo uporabniki več koristili digitalne tržne poti za igranje in plačila, zmanjševali neposredni stroški z izvajanjem dejavnosti iger na srečo. Delež prodaje iz teh klasičnih prodajnih mest se prenese na digitalno platformo,« je pojasnil bodoči direktor uprave Športne loterije. O novem zakonu o igrah na srečo pa je Edvard Kolar imel naslednje misli: »Nov zakon, v tej obliki, kot je bil nazadnje predstavljen, prinaša številne priložnosti za Športno loterijo. Predvsem povezane z monopolno ureditvijo na področju stav in pa z monopolom nad prodajo stav v digitalnem okolju. In tudi bistveno boljše možnosti za mednarodno povezovanje in sodelovanje s tujimi prireditelji, ki imajo seveda dovoljenje svojih organov v lastni državi. Prinaša tudi nekatere nevarnosti, povezane predvsem z izgubo koncesij za klasične igre, kadar govorimo o Športni loteriji. Te trenutno predstavljajo približno petnajst odstotkov prihodkov in to bo treba v doglednem času ne le nadomestiti, ampak tudi uvesti produkte, ki bodo pomenili, da bomo lahko nadomestili ta izpad.«