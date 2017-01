Zadovoljstvo ni popolno, ker še niso osvojili odličja

Uspelo je! Slovenski rokometaši so se z zmago z 32:30 (18:15) v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Franciji uvrstili med štiri najboljša moštva na svetu, že drevi ob 20.45 pa jih v Parizu čaka polfinalni obračun z gostiteljico tekmovanja. Slovenska reprezentanca je s prebojem v kvartet izbranih ponovila uspeh s SP leta 2013, ko je pod vodstvom selektorja Borisa Deniča, ta si je v živo ogledal slovenski obračun s Katarjem, na koncu zasedla četrto mesto. Francija je sicer v četrtfinalni tekmi ugnala Švedsko s 33:30 (15:16), v drugih dveh četrtfinalih pa je bila Norveška z 31:28 (17:10) boljša od Madžarske, Hrvaška pa se je v polfinale prebila po uspehu s 30:29 (17:15) proti Španiji. Drugi polfinalni obračun bo jutri ob 20.45, prav tako v mestu luči. »Naša zmaga je povsem zaslužena, Katarci so izid na koncu le malce spolirali. Prevladovali smo od prve minute, tekmeci nas v nobenem trenutku niso ogrozili. V izločilnih tekmah je povsem nepomembno, ali zmagaš s sedmimi ali enim golom razlike, pomembno je le, da se prebiješ naprej. Ponosen sem na svoje fante,« je bil po veliki zmagi zadovoljen slovenski selektor Veselin Vujović, ki ga torej s fanti čakata še dve tekmi. Polfinale, nato pa še nedeljski finale ali pa v soboto dvoboj za bronasto odličje.



Tekma, najboljša slovenska strelca sta bila Gašper Marguč s šestimi in Jure Dolenec s petimi zadetki, pri Katarju jih je Bertrand Roiné dosegel sedem, je bila podobna tisti v skupinskem delu z Makedonijo. Proti s kilogrami bolj obteženim nasprotnim igralcem, ki so bili zato tekaško manj sposobni, so Slovenci spet udarili bliskovito hitro igro, tudi pri postavljenih napadih je žoga hitro krožila okoli nasprotne cone, kombinacije z udarci na vrata pa so bile zaradi hitrega pretoka žoge na počasnejšo arabsko obrambo tudi uspešne. Če slovenski tekmeci na SP delujejo nemočno, je to ravno zaradi igralnega modela, ki ga nasprotniku vsilijo Vujovićevi fantje. »Od začetka do konca smo se borili za vsako žogo, na vseh frontah smo igrali zares fenomenalno. Od Španije naprej smo v vzponu in upam, da se ne bomo ustavili. Proti Francozom moramo igrati še močneje in bolje,« je poudaril krožni napadalec Matej Gaber. »Pričakoval sem težjo tekmo. Na koncu je bilo videti, kot da smo se mučili s Katarci, a ni bilo tako. V tekmo smo šli maksimalno osredotočeni, od prve minute smo na igrišču prevladovali s svojo dobro obrambo in bliskovitimi nasprotnimi napadi, pa tudi sicer izjemni katarski vratar Danijel Šarić tokrat ni bil razpoložen,« se je smejalo Borutu Mačkovšku. »Moj sin je na dan tekme praznoval rojstni dan in naredil bom vse, da mu domov prinesem kolajno,« pa je bil s solzami v očeh odločen vratar Matevž Skok. Vid Poteko, ki tvori trojec krožnih napadalcev, stebrov obrambe, je omenil zbran vstop v tekmo: »Vanjo smo šli maksimalno resno in takoj naredili razliko, ki nam je v nadaljevanju dala gotovost. Ob polčasu smo se dogovorili, da nadaljujemo ta pristop, saj smo se borili za polfinale. Ničesar nismo hoteli prepustiti naključju, z dobro in hitro igro smo tudi zasluženo zmagali.« Miha Zarabec, za igralca Celja Pivovarna Laško naj bi se zanimal francoski klub Montpellier, pa je dodal le še piko na i: »Če odmislimo zadnjih deset minut, smo bili veliko boljši od Katarcev. Vseskozi smo kazali željo po zmagi in se bojevali za Slovenijo, na koncu pa tudi zasluženo zmagali.«



Nova prihodnost



Zmaga nad Katarci je bila torej zaslužena in sladka, drevi pa bo treba v boj s petkratnimi svetovnimi prvaki Francozi, ti tudi branijo naslov z zadnjega SP v Katarju. »Začela se je nova prihodnost. V Franciji smo pretrgali nekatere vezi s preteklostjo, kar je pomembno. Ne zanimajo nas minule zadeve, pa naj gre za tradicijo ali igralsko veličino. V naši ekipi veljata dve pravili. Prvo pravi, da ima Vuja vedno prav, drugo pa, da se v primeru nejasnosti znova vrneš na prvo pravilo. Menim, da ekipa tako najlažje deluje,« je v značilnem besednjaku razložil slovenski selektor Veselin Vujović. »Nimamo razloga za zadovoljstvo, medalje še nismo osvojili. Po zmagi v četrtfinalu so naši cilji le še višji, mi pa se moramo na naslednjega tekmeca še bolje pripraviti. Vse ekipe so premagljive, tudi Francija, s katero smo se v preteklosti že pomerili. Lahko se kosamo z njo, ob tem pa se tudi veselimo vzdušja v dvorani Bercy. Gremo po zmago,« je odločno dejal Vid Poteko. Slovenija se je s Francozi pred SP dvakrat pomerila na pripravljalnih tekmah, obakrat so slavili Francozi. Seveda bo intenzivnost tekme zdaj povsem drugačna, za nekatere rokometaše galskih petelinov pa je ta mundial, zaradi let, ki so se nabrala, tudi labodji spev. »Odprli smo vrata medaljam. Borili se bomo, da osvojimo tisto najvrednejšo in da s tem privoščimo zadovoljstvo sebi in da izpolnimo pričakovanja javnosti,« je napovedal selektor Francije Didier Dinart. »Ostale so še tri ekipe, na Slovenijo se bomo zelo resno pripravili. Vemo, da nas najtežje na tem svetovnem prvenstvu šele čaka, a ta trenutek ne čutimo nobenega bremena na ramenih,« pa je o favorizirani vlogi francoske reprezentance na domačem SP menil zvezdnik Nikola Karabatić.