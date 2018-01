Zadnji test je še uganka

LJUBLJANA – Futsal je doma v deželi na sončni strani Alp. O tem ni dvoma. Še deset dni je ostalo do uvodne tekme na 10. evropskem prvenstvu. Ravno Sloveniji je pripadla ta čast, da gosti jubilejno tekmovanje v ljubljanski Areni Stožice. »Pripravljeni smo že mesec dni, prvenstvo se lahko začne, vsem ekipam pa bomo zagotovili izjemne razmere,« direktor turnirja Aleks Štolfa napove, da je Nogometna zveza Slovenije (NZS) v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (MOL) in Evropsko nogometno zvezo (Uefa) naredila vse za optimalno izvedbo tekmovanja na najvišji ravni. »Za organizacijo prvenstva smo se odločili, da dvignemo prepoznavnost futsala, saj se Slovenija redno uvršča na prvenstva in je med desetimi najboljšimi reprezentancami v Evropi,« pa razmišlja predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, ki je prepričan o dobri in brezhibni organizaciji. Svoje bodo dodali igralci Slovenije, ene od 12 reprezentanc, ki se bodo borile za naslov. Lovoriko najboljšega bodo branili Španci, Slovenija pa se bo kot 7. ekipa v Evropi in 12. na svetu predstavila na svojem šestem prvenstvu. Najvišje se je zavihtela leta 2014, ko je zasedla 6. mesto, ko je v Belgiji kot edina ugnala tedanjega prvaka stare celine Italijo.



Iranci so si premislili

Futsal reprezentanca se je sinoči vnovič zbrala, tokrat v Laškem, nekaj ur prej pa je selektor Andrej Dobovičnik razkril seznam 14 igralcev, na katere računa na turnirju. To so Dejan Bizjak, Žiga Čeh, Kristjan Čujec, Alen Fetič, Matej Fideršek, Rok Mordej, Igor Osredkar, Damir Puškar, Vid Sever, Anže Širok, Tilen Štendler, Denis Totoškovič, Teo Turk in Gašper Vrhovec. Peterica Bizjak, Štendler, Čeh, Fideršek in Osredkar igra na tujem (prvi trije v Italiji, dva na Hrvaškem), preostali doma. »Do tekmovanja je še nekaj dni. Na seznamu so igralci, ki so že ves čas z mano. Na koncu sem se odločil, da dodam še Dejana Bizjaka, ki igra za Lazio v prvi italijanski ligi. Fant dobro trenira. Če ga bomo potrebovali, si bomo z njim lahko pomagali,« je Dobovičnik pojasnil svoj seznam izbrancev. »NZS nam je omogočila optimalne razmere za priprave,« je bil jasen Stane Kokalj, referent za futsal pri Nogometni zvezi Slovenije. »Priprave so za nami, začeli smo še zadnji zbor, kjer pa ne bo načrtovanih tekem proti Iranu, saj so si premislili glede gostovanja pri nas. Verjamem, da bomo v teh dneh našli neko rešitev, da odigramo vsaj eno tekmo,« se selektor nadeja pozitivne rešitve, igralci pa si predvsem želijo, da se do konca EP ognejo vsem možnim poškodbam. V preteklosti sta jo dva skupila na zadnji pripravljalni tekmi – leta 2003 je bil osmoljenec Saša Leban, ki si je zlomil nartno kost in EP v Italiji spremljal na malih zaslonih, leta 2010 pa je bil nesrečen Gašper Vrhovec.