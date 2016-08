Zadnji opomin pred kvalifikacijami za EP

LJUBLJANA – S porazom proti Črni gori (sploh prva zmaga v tretji medsebojni tekmi) so slovenski košarkarji končali priprave na kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Prva tekma jih čaka že v sredo. Če bi sodili po obračunu proti Črnogorcem (83:91; Zoran Dragić je bil s 16 točkami prvi strelec slovenske vrste), obeti niso najboljši. A gre verjeti in zaupati ekipi selektorja Igorja Kokoškova. Umirjeni in izkušeni srbski strokovnjak z ameriškim potnim listom pričakuje drugačen, boljši obraz svoje ekipe v boju za vozovnico za EP.



Centrska lekcija



Slovenija je v osmih pripravljalnih tekmah v povprečju zmagovala s po 16 točkami razlike, tokrat pa je bilo jasno, da so Črnogorci drug kaliber. Že pogled na centrsko linijo je nagnal strah v slovenske kosti, bil je upravičen. Slovenija je resda dobila skok (38:35), a črnogorskih centrov ni ustavila. NBA-jevec Nikola Vučević je 20 točkam dodal 10 skokov, tu sta bila še Bojan Dubljević (11 točk, 5 skokov) in Vladimir Dašić (7, 3). Domača vrsta je pred približno 3000 gledalci držala korak z gosti le v prvi četrtini. Po prvih menjavah pa ni šlo več, prednost gostov je rasla. Črnogorcem je hitro stekel met za 3 (13/29, Slovenija le 8/22), prednjačili so tudi v prostih metih in metu za dve točki. S svojo centrsko linijo so gostje, vodi jih legendarni trener Bosne Bogdan Tanjević, z blokadami (sedem so jih podelili) zaprli pot do svojega obroča.

