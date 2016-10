Za uvod lige prvakov poraz Heliosa

DOMŽALE – Košarkarji Helios Suns so v 1. krogu lige prvakov izgubili z grškim Arisom. Domžalčani so sezono v ligi prvakov pod okriljem Fiba Europe, ki se je udeležujejo kot državni prvaki iz sezone 2015/16, začeli s porazom. V domači dvorani v Domžalah so morali priznati premoč grški zasedbi Arisa z 62 : 54. Domžalčani so bili vseh štirideset minut v podrejenem položaju. Niti enkrat niso bili v ospredju, gostje iz Grčije pa so prevladovali v vseh elementih igre.

V novoustanovljeni ligi prvakov nastopa 40 klubov, razdeljenih v pet skupin. Vsak bo v prvem delu odigral 14 tekem, najboljših 24 ekip pa se bo uvrstilo v končnico. Zmagovalci skupin in tri najboljše drugouvrščene ekipe se bodo neposredno prebili v šestnajstino finala, preostalih 16 pa se bo v seštevku dveh tekem potegovalo za preostalih osem mest. Poraženci teh tekem se bodo uvrstili v Fibin evropski pokal.

Helios Suns nastopa v skupini z ekipami Monaco, Aris, Skyliners iz Frankfurta, Ironi Nahariya iz Izraela, Bakken Bears iz Danske, Nymburk iz Češke in Banvit iz Turčije. Naslednjo tekmo bo igral 26. oktobra v Monacu, domačim gledalcem pa se bo v tem tekmovanju znova predstavil 2. novembra proti Frankfurtu.