Za teniško kariero že prepozno

Avstrijski smučarski zvezdnik Marcel Hirscher, ki se je v minuli zimi okitil že s šesto zaporedno skupno zmago v svetovnem pokalu, se je komaj dobro vrnil z zasluženega oddiha. Med nedavnim obiskom Innsbrucka si je v sklopu sponzorskih obveznosti vzel čas tudi za novinarje in med drugim zaupal, da nima več slabe vesti, če na dopustu počiva. »Včasih je bilo drugače, takrat sem mislil, da moram trenirati, trenirati, trenirati. Zdaj ni več tako, počitnice so namenjene počitku,« je poudaril 28-letni šampion iz Annaberga pri Salzburgu in na vprašanje, ali je v zadnjih tednih poprijel tudi za teniški lopar in se že oddolžil očetu Ferdinandu za poraz z 1:6, 0:6 izpred štirih let, v smehu odgovoril: »Ne, odtlej nisem več stopil na teniško igrišče.« Zato pa tenis – kadar le utegne – spremlja po televiziji, z navdušenjem je pospremil tudi sredino gladko zmago rojaka Dominica Thiema proti favoriziranemu Srbu Novaku Đokoviću. »Je že izjemno, kako prodira v sfere – upam, da ne govorim neumnosti – nekega Thomasa Mustra,« je presodil Hirscher in svoje mnenje podkrepil tudi z nedavno zmago Thiema proti Rafaelu Nadalu na pesku.



Med obema avstrijskima športnima junakoma sicer vlada veliko medsebojno spoštovanje, tudi Dominic je pred časom zgolj z izbranimi besedami govoril o najboljšem alpskem smučarju na svetu, za katerega je med drugim izjavil, da bi mu uspelo v slehernem športu – tudi v tenisu. »Lepo, če tako razmišlja takšen as, kot je Thiem. Vendar pa je, kar zadeva teniško kariero, v mojem primeru zagotovo že prepozno,« se je pošalil olimpijski podprvak v slalomu iz Sočija.



Kot je razkril v nadaljevanju, so njegovi prvi snežni treningi v pripravah za novo olimpijsko zimo še brutalno daleč. »Na sneg se bomo odpravili glede na snežne razmere, računam, da bomo prve smučarske zavoje opravili konec julija ali v začetku avgusta,« je ocenil Hirscher. Običajno potrebuje dva meseca, da si opomore od vseh zimskih naporov, zato smučanja v tem trenutku še prav nič ne pogreša. »Zame so od vsega najtežji prav poletni treningi na snegu. Smučanje na ledenikih zna biti sicer nadvse prijetno, vendar ne v obdobju, ko se nanje odpravljamo mi,« je dal jasno vedeti, da v poletnem vijuganju po snežnih strminah sploh ne uživa. Ne podpira niti napovedanih sprememb v alpskem smučanju, po katerih odgovorni pri mednarodni zvezi FIS – zaradi čedalje manjše gledanosti tekem – razmišljajo o ukinitvi superkombinacije po letu 2020, poleg tega naj bi superveleslalom nadomestili s sprinterskimi smuki. »Da bi prečrtali superveleslalom, se mi zdi precej drastično, bi pa morali narediti večjo razliko med njim in smukom. Ne vem, ali je prava pot, da bi hitre discipline opredeljevali zgolj s slednjim, se pa strinjam, da je treba določene stvari spremeniti, da bi naš šport postal bolj privlačen,« je omenil Marcel.



Ko so ga vprašali, ali vztraja pri tem, da bi raje osvojil še sedmi zaporedni veliki kristalni globus kot zlato kolajno na olimpijskih igrah prihodnje leto v Pjongčangu, je ponovil, da pozna težo olimpijske lovorike v javnosti in medijih, vendar se njegovo osebno mnenje razlikuje od pogosto splošnega vrednotenja. »In to nima ničesar opraviti s tem, da še nimam naslova olimpijskega prvaka. Zame je pač skupna zmaga v svetovnem pokalu preprosto vredna več od zlatega odličja na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu,« je avstrijski šampion primerjal med seboj uspehe in v isti sapi pristavil, da se zlate lovorike v Pjongčangu seveda ne bi branil. To bi bila le pika na i njegove sijajne kariere.