Za Slovenijo, ne za Srbijo?

V drugi polovici novembra bo Slovenija dobila tekmece, s katerimi se bo prihodnje leto merila na evropskem prvenstvu. To bo že 40. tekmovanje najboljših košarkarskih reprezentanc stare celine, Slovenija pa bo na njem nastopila trinajstič. To bo verjetno zadnje veliko tekmovanje, na katerem bo nastopil Goran Dragić. Selektor Igor Kokoškov kljub delu v ligi NBA z enim očesom spremlja dogajanje v Sloveniji oz. Evropi. Pod drobnogledom slovenske stroke se je vnovič znašel 22-letni srbski krilni center Ivan Marinković, ki navdušuje v ligi ABA v dresu Zadra. Po zadnjih tekmah je celo vodilni strelec regionalne lige. Marinković že premore slovenski potni list, z njim potuje po Evropi, z njim je prišel tudi na gostovanje v Novo mesto, kjer je Zadar priznal premoč Krki.



Na preizkušnji v Olimpiji



»Spomnim se ga iz Skopja, kjer sem ga učil in z njim treniral,« pa začne zgodbo o Marinkoviću Zmago Sagadin, ki je bil trener skopskega MZT v sezoni 2013/14. Sagadin pohvali Ivanovo hitrost, desni horok in »pick« igro. »Čaka ga še precej dela, vsaj pet let drila, če hoče biti center za resni evropski klub,« opozarja Sagadin, ki spomni, da je bil Ivan sprva odbojkar. Vmes je bil tudi na preizkušnji v ljubljanski Olimpiji, kjer pa v sezoni 2010/11 niso pokazali pretiranega interesa za srbskega najstnika, ki je pozneje dvakrat oblekel dres Srbije. Za orle je igral na dveh evropskih prvenstvih do 20 let (v letih 2012 in 2013). Marinković ima za sabo pestro klubsko pot. V sezoni 2010/11 je bil član beograjske Crvene zvezde. Leta 2011 se je preselil k mestnemu rivalu Partizanu, potem ga je pot vodila v makedonski MZT, poljski Szczecin, lani pa je prišel v Zadar. »Ante Nazor, tedanji trener Zadra, me je poklical in se pozanimal o Ivanu,« pristavi Sagadin.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.