Za prvo mesto proti jeznim Francozom

HELSINKI –Z današnjo tekmo proti Franciji Slovenija končuje bivanje na severu Evrope in se odpravlja na jug, tja do Istanbula. Kjer Evropa poljublja Azijo, bo naša ekipa iskala pot do zvezd. A prej se bo treba v finskem glavnem mestu spopasti za boljše izhodišče s Francozi, ki so hladen tuš na severu že doživeli. »Francozi so jezni! Domačini so jih šokirali, proti Grkom pa sem pri delu že videl prave Francoze. Obe tekmi sem spremljal v živo. Do sredine tekme so imeli 20 točk naskoka. Grki so se zavoljo značaja vrnili v igro, zmaga pa ni bila ogrožena. Naš zadnji tekmec stavi veliko na igro pick and roll, prisega na hitro tranzicijo. Če ta ni mogoča, potem postavi napad, neugodni so!« je po včerajšnji zmagi Slovenije proti Islandiji o Franciji, današnjem tekmecu Slovencev, razmišljal Rado Trifunovič, eden od treh pomočnikov selektorja Igorja Kokoškova.

Za 15 minut

Vsem pa je bilo kristalno jasno: primerjave med današnjo in včerajšnjo tekmo ni. Slovenija je v 4. krogu predtekmovanja podkurila Islandiji, selektor Kokoškov pa je spustil igralce z verige. Nasprotnik je imel moči za 15 minut enakovredne igre. Pa še to zaradi meta z razdalje. To Islandija obvlada. Slovenija je povedla 10:9, a trojke ni zadela, Islandija do takrat kar tri! Do 15. minute je šlo, v drugi četrtini so Skandinavci padli s 37:18. Ko je Slovenija popravila igro v obrambi (pametno usmerjanje Islandcev ter posamična obramba) ter skok v napadu, so klonili tudi mojstri prvih polčasov, 102:75 je bilo. Goran Dragić je bil z 21 točkami prvi strelec. »Na evropskem prvenstvu ni lahkih tekem in nasprotnikov. Morali smo se psihološko pripraviti na Islandijo, je ne podcenjevati, saj se lahko tak pristop hitro maščuje. Brez dvoma smo bili kakovostnejša ekipa in vesel sem, da je tudi ta tekma za nami,« je bil po tekmi vidno zadovoljen selektor Igor Kokoškov. »Vedeli smo, da jih ne bomo razbili v prvi četrtini, saj so ekipa, ki igra z veliko energije od začetka do konca. V nadaljevanju so vendarle malce popustili in vse je bilo precej lažje. Vesel sem, da so skoraj vsi igralci dobili priložnost za igro,« je dodal Dragić.