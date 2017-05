Za kosilo kar peklensko s Švico in velesilo Kanado

PARIZ – Kar jim je bilo storiti, je narejeno. Slovenski hokejisti bodo danes ob 12.15 v sloviti pariški dvorani Bercy proti reprezentanci Švice odprli svoj deveti nastop na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Na dveh turnirjih najvišjega kakovostnega razreda, leta 2002 na Švedskem in leta 2005 v Avstriji, so si zagotovili obstanek, sicer pa so morali redno v nižji razred po novo dokazovanje in začasno vračanje med elito. Tudi tokrat je v mestu luči, kjer jih čaka sedem zahtevnih preizkušenj v skupini B, obstanek sveti cilj hokejskih risov. Za začetek jih čaka moštvo iz dežele ur, sira in čokolade, ki je osma na najnovejši svetovni lestvici Mednarodne hokejske zveze (IIHF), že jutri, prav tako opoldne, pa velesila Kanada, branilka naslova svetovnega prvaka in št. 1 na lestvici IIHF.



Peklenske tekme



»Švicarji so dobri, mi pa tudi. Od samega začetka bo treba igrati na polno. Vsako leto smo boljši, toda tudi tekmeci napredujejo. Pomembna je vsaka tekma posebej. Švicarji igrajo agresivno, veliko drsajo, a v tem smo jim enakovredni. Treba se jim bo postaviti po robu in jim ne prepustiti ničesar v igri,« meni 35-letni branilec Aleš Kranjc, ki s soigralci že nestrpno pričakuje premierni nastop na SP 2017. Dve leti mlajši napadalec David Rodman, ki je letos v dresu Grenobla z reprezentančnima kolegoma Boštjanom Goličičem in Anžetom Kuraltom ter pod taktirko pomočnika selektorja risov Eda Terglava osvojil francoski pokal, prav tako upa na uspešen start: »Pomembno bo, kako bomo začeli. Na prejšnjih prvenstvih smo potrebovali deset, petnajst minut, da smo po hitrosti prišli v korak s tekmeci. Letos smo ta korak ujeli na zadnji pripravljalni tekmi z Rusijo, tako da bi nam bilo lahko glede tega lažje.« Osemindvajsetletni napadalec Jan Urbas bo v trojki s kapetanom Janom Muršakom in Miho Verličem skrbel za čim več zadetkov. Bili so tudi najučinkovitejši na šestih pripravljalnih tekmah. »Kakor koli pogledaš, bodo vse tekme peklenske. Izbirati jih nismo mogli. Morda je celo bolje, da bomo na začetku igrali z najmočnejšimi. Vemo, da gre za velesile, zavedamo pa se tudi svoje kakovosti. Z borbenostjo in srčnostjo lahko dosežemo marsikaj. Z Janom in Miho smo se uigravali v napadu, menim, da bo vse v redu,« meni Urbas, ki bo v prihodnji sezoni igral za Bremerhaven v najmočnejši nemški ligi DEL, kamor se je preselil iz Beljaka in lige EBEL. Pod črto torej izkušenost, kakovost, homogenost in ambicioznost slovenske vrste niso vprašljive.



Revanša za Stockholm?



V reprezentanci Švice je selektor Patrick Fischer v primerjavi z moštvom z lanskega SP v Rusiji, kjer je zasedlo 11. mesto, obdržal le pet igralcev. Prvi zvezdnik je ob izkušenem vratarju Jonasu Hillerju 20-letni Denis Malgin, napadalec moštva Florida Panthers, ki ga več deset švicarskih kolegov oblega na vsakem koraku. Švica je leta 2013 v Stockholmu senzacionalno osvojila srebrno kolajno, takrat je v predtekmovanju Slovenijo premagala s kar 7:1. Razlogov za revanšo v taboru risov je torej kar nekaj. Fischer je imel še včeraj na svojem seznamu 15 igralcev in dva vratarja, saj še pričakuje prihod igralcev iz NHL. Sami asi iz tega severnoameriškega tekmovanja tvorijo reprezentanco Kanade, proti kateri so risi tako rekoč brez možnosti za zmago, a morebitnega presenečenja vendarle ne gre povsem izključiti. Če ne drugega, so risi s povprečno starostjo 28 let tri leta starejši od svetovnih in olimpijskih prvakov pa tudi od Švicarjev (27).

Debi Zupančiča



Nik Zupančič bo danes debitiral v vlogi selektorja na SP elitne divizije. Dvakrat je bil na tej ravni pomočnik bivšega šefa Matjaža Kopitarja. Lani je že samostojno vodil rise na prvenstvu skupine B v Katovicah, kjer so skupaj trasirali pot v Pariz.