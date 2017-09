Z željo in bojevitostjo po še drugo kolajno

LJUBLJANA – Na čas so odvozili, zdaj bodo opravili še v malce lažjem ritmu. Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v norveškem Bergnu so včeraj cestno dirko za odličja odvozili mladinke in mlajši člani, danes bodo kolesarili mladinci in članice, jutri pa bo elitna dirka članov. Tu Slovenija, po briljatnem srebrnem odličju Primoža Rogliča v vožnji na čas, spet cilja visoko. Roglič je na valoviti progi, seveda bodo vozili ob morju, spet med favoriti, Jan Polanc lahko spet uprizori junaški pobeg, v primeru množičnega sprinta pa je prvi adut dežele pod Triglavom Luka Mezgec. Tem trem bodo družbo delali še Luka Pibernik, Matej Mohorič, ki je letos dobil etapo na španski Vuelti, in Jan Tratnik; ta je z desetim mestom zablestel na kronometru. Upati je, da bo slovenska šesterica na 276,5 km dolgi progi rezultatsko skladala kot sloviti norveški skladatelj in pianist, rojen v Bergnu, Edvard Grieg.

16 stopinj in delno oblačno naj bi bilo na jutrišnji cestni dirki.

»Imamo ekipo za različne razplete dirke, to nam omogoča, da bomo v boju za kolajne tudi sami. Upam, da bo to češnja na torti odlične sezone. Pri sestavi ekipe pa sem imel težko nalogo, namreč, koga pustiti doma. So pa to takšni kolesarji, ki se znajo podrediti ekipi, a tudi prevzeti odgovornost, ko je treba,« meni selektor članske reprezentance Andrej Hauptman, bronasti na cestni dirki SP v Lizboni leta 2001. Primož Roglič je letos mojstrsko dobil etapno preizkušnjo na Touru, za Bergen pa je misli razložil v svojem umirjenem, skromnem slogu. »Ni, da bi veliko govorili in obljubljali. Proga je težka, svoje lahko odigra tudi vreme. Odločali bosta želja in motiviranost. V veliko čast mi je, da bom nastopil na cestni dirki, zbrani bodo namreč sami dobri tekmovalci. Imamo dobro ekipo, zdaj je treba vse le še realizirati. Tistemu, ki bo na koncu boljši, pa bomo stisnili roko,« je pred nastopom na dirki s startom v kraju Rong in s ciljem v Bergnu povedal junak Rogla, ki je po naslovu svetovnega podprvaka v kronometru še dodatno zadovoljen in samozavesten. »Na cestno dirko gremo pokazat voljo, željo in bojevitost. Treba bo biti ves čas zbran. V ekipi imamo vse profile kolesarjev, Mezgec je kapetan, če pride do množičnega ciljnega sprinta, bo naš glavni adut. Na SP pa bom nastopil z veseljem, ne glede na to, kakšna bo moja vloga,« se bo kolektivu podredil Polanc. »Dirka bo dolga, nanjo pa lahko vpliva tudi vreme. Fantje smo dobro pripravljeni, dobro se tudi razumemo med seboj. Na cestni dirki lahko presenetimo,« je navrgel še Tratnik.