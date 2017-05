Z Vilfanovo pomočjo v Moskvo po Američana

Nekaj več kot 100 dni je ostalo do začetka evropskega prvenstva košarkarjev. Naša reprezentanca bo uvodni del (od)igrala na Finskem. Majski dnevi so kot nalašč, da se dodela načrt treningov in pripravi širši seznam igralcev, na katere se računa. Za nameček je pred dnevi svojo sezono v ligi NBA končal tudi selektor Igor Kokoškov, ki je na klopi ekipe Utah Jazz v končnici lige NBA izpadel proti Golden Statu. Kot vse kaže, bo imela Slovenija na prihajajočem evropskem prvenstvu še eno dodatno ime. Na Košarkarski zvezi Slovenije si prizadevajo, da bi angažirali še enega tujega igralca, ga s pomočjo države naredili za Janeza in z njim odločno napadli kolajno.



Sprememba zakonodaje



Da bi se lahko to zgodilo, v mislih imamo naturalizacijo, pa bo morala svoje narediti država. V prvi vrsti mora spremeniti 13. člen zakona o državljanstvu. Kakor smo izvedeli, ta trenutek sprememba zakona ni več daleč, za kar gre levji delež zaslug velikemu košarkarskemu navdušencu, poslancu in komentatorju Petru Vilfanu. S svojo razlago mu je uspelo prepričati pristojne službe, da je pri izredni naturalizaciji povsem nepotrebno, da se postavlja kandidatu ali kandidatki pogoj, da je vsaj leto dni v Sloveniji. Zato bodo ta del (pre)črtali, škarje in platno pri takšnih odločitvah pa bo imela v rokah vlada, kar je v takšnih izrednih in urgentnih situacijah tudi nujno in edino logično.



Hines bo Janez



Ko bo zakon po hitrem postopku sprejet oziroma spremenjen, se bodo tako na stežaj odprla vrata izredni naturalizaciji košarkarja. Po naših podatkih naj bi se Košarkarska zveza Slovenije ogrela za Američana Kyla Hinesa, ki igra v dresu moskovskega kluba CSKA. Ni skrivnost – Hines je že bil v kombinaciji, da bi oblekel dres Slovenije, pred časom so ga hoteli tudi Srbi, na koncu pa je ostalo le pri besedah. Zdaj bo očitno drugače. Hines se bo s svojo hitro in atraktivno igro (v obrambi je znan po blokadah, ki jih rad deli, meri 198 centimetrov, igra pa na položaju centra in krilnega centra) izvrstno vključil v leteči cirkus, v katerem bosta imela glavno besedo Goran Dragić in Luka Dončić. Hines bo prihodnji konec tedna z moskovskim CSKA igral tudi na finalnem turnirju evrolige.



Evansova za Slovenijo?



Košarkarska zveza Slovenije si prizadeva, da bi ji uspela tudi naturalizacija Američanke Shante Evans, ki bo danes z reprezentanco Slovenije v Zrečah začela priprave za evropsko prvenstvo na Češkem. Potni list bi morala dobiti do 6. junija, sicer bo zanjo prepozno. Ni pa pričakovati, da bi parlament do začetka junija že spremenil zakon o državljanstvu.