Z novo energijo v višave

Robert Renner je letos na evropskem prvenstvu v Amsterdamu Sloveniji po desetih letih prislužil novo odličje na prvenstvih stare celine na odprtem. Palica je bila rekvizit, s katerim si je priskočil bronasto odličje, konec sezone pa je zanj pomenil tudi razhod z dolgoletnim trenerjem Milanom Kranjcem. Prevzel ga je nekdanji srbski skakalec v daljino Dragan Despotović z osebnim rekordom 803 cm, ta zdaj živi v Celju, v knežjem mestu pa se je v preteklih dneh za zimsko sezono v dvorani pripravljal tudi Robert Renner. »V torek s trenerjem Despotovićem za dva tedna odhajam na priprave v Beograd,« je začel Celjan; no, v Beogradu bo od 3. do 5. marca 2017 tudi evropsko dvoransko prvenstvo. »Ker je bil Dragan skakalec v daljino, so treningi, razen dejansko samega skoka s palico, na neki način zelo podobni tistim za daljino. Pri sami tehniki skoka s palico mi to zimo pomaga oče Darko, že on je bil skakalec s palico.« Trener Despotović je že zatrdil, da bi bronasti Evropejec moral pridobiti še nekoliko več hitrosti in moči. »Do zdaj sem veliko več kot prej delal v fitnesu, bomo videli, kaj bo to pomenilo v tekmovalni sezoni. Verjamem, da mi bo to pomagalo, občutke imam dobre. Za zdaj gre vse po načrtu. Dobil sem novo energijo, z Milanom Kranjcem sem bil deset let, normalno je, da se drug drugega malce tudi naveličaš. Imel sem občutek, da sem s Kranjcem prišel do neke meje, ni pa dvoma, da je Milan, kar zadeva tehniko skoka s palico, po mojem mnenju najboljši trener v Sloveniji. A treningi so se ponavljali, deset let sem delal iste stvari, menim pa, da moram za preskok med elito kaj spremeniti oziroma še dodati. Za svojo odločitvijo stoodstotno stojim. Zelo dobro se počutim, upam, da se bo to pokazalo pri rezultatih,« je pristavil 22-letni mladec iz Kladivarja, celjskega atletskega društva z bogato zgodovino in uspehi.



Visoka norma



Rober Renner je na tekmovanjih žlahtno blestel že v mlajših kategorijah, med člani pa je denimo ob EP zasijal že na svetovnem prvenstvu leta 2015 v Pekingu, kjer je v kvalifikacijah preskočil danes veljavni državni rekord 570 cm, v finalu pa zasedel 13. mesto. Naslednji SP bo od 5. do 13. avgusta v Londonu, pred tem, to smo že omenili, marca dvoransko prvenstvo stare celine v Beogradu. O ciljih v novi sezoni ni treba filozofirati, to sta finale londonskega SP in med sezono preskočitev višine novega državnega rekorda. »O finalu v Londonu kot cilju sploh ni dvoma. Tu je cilj tudi izboljšanje državnega rekorda. Norma za dvoransko EP je takšna, kakršna je, 578 cm. Dal bom vse od sebe, a te norme za vsako ceno ne bom lovil. Verjamem, da sem bil že lani sposoben skočiti veliko višje, kot sem dejansko (565 cm, op. p.),« je besedno letvico preskočil Robert Renner, ki pa bo za nastop na SP moral v obliki norme poleteti prek letvice na višini zdajšnjega državnega rekorda.