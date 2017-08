Z medaljo se slovenski košarki pišejo boljši časi

LJUBLJANA – Dobrih 10 dni nas loči do uvodne tekme slovenske moške košarkarske reprezentance na 40. evropskem prvenstvu. Medalja bi bila milo rečeno izjemna spodbuda za celotno košarkarsko srenjo. Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec si jo želi, noče pa, da bi bilo to breme za reprezentanco. »Sem optimist. Upam, da nas poškodba Vlatka Čančarja ne bo vrgla preveč iz tira,« pove Erjavec in poudarja: »Vsakič jo napovemo, letos imamo realno osnovo za to.« Izbrano vrsto je spremljal v Mariboru in Opatiji. Občasno se sliši s selektorjem Igorjem Kokoškovom, za preostale informacije mu je v pomoč selektorjev zaupnik Miljan Grbović, ki je v ekipi odgovoren za fizično in mentalno kondicijo. Erjavec meni, da je zveza uredila tudi optimalne razmere za priprave. »Če je pa kak problem, ga sproti rešujemo. Smo prijatelji,« doda Erjavec, ki meni, da to prijateljstvo ni ovira, da se posel ne bi opravljal optimalno. Predsednik je tudi vesel, ko v dresu Slovenije gleda Luko Dončića. »To je košarkarski zvezdnik, ki pa se ne vede zvezdniško. Stojko in Joke Vranković pred tednom dni v Opatiji nista našla besed zanj. Veseli smo, da ga imamo,« predsednik hvali zvezdnika Real Madrida. Letošnja akcija je po besedah kapetana Gorana Dragića njegova zadnja v dresu Slovenije. Predsednik se zaveda, da je Gogi mož beseda, a hkrati upa, da bi se ob ugodnih rezultatih premislil tudi kapetan.



Po napadu s hrbta

Pa predsednik? Prihodnje leto se mu izteče prvi mandat na čelu krovne košarkarske zveze. Ali bo kandidiral za novo štiriletno obdobje, še ne ve. Letos je preveril pulz baze in dobil polno podporo. Ali je šlo za trenutno naklonjenost ali trajno podporo, ne ve. Glede tega si niti ne beli glave. Bolj so ga zmotili poizkusi, po njegovih besedah tudi nekdanjih funkcionarjev, ki so hoteli nazaj v KZS.



»Da pokažejo svoj ego in da dokažejo, da nas lahko zamenjajo. Na zvezo pa so hoteli tudi zavoljo lastnih poslovnih interesov,« brez ovinkarjenja pove, zakaj se je spomladi napovedal naskok na vrh KZS. Ni se zgodil. »Po horoskopu sem kozorog. Takšni napadi s hrbta me le še dodatno motivirajo,« doda v svojem slogu v pisarni v središču Ljubljane. Prostor je lično opremljen, Erjavec pa nov v njem. Očitno mu ne gre slabo. Služi tudi na račun KZS? »Nič od tega. Od KZS ne dobim denarja. Že 15 let pa delujem kot odvetnik, zadovoljen sem,« v kali zatre natolcevanja. Prav tako zanika, da bi dobival denar od Svetovne košarkarske zveze (Fiba).



Prepolovljena plača

Zanimalo nas je tudi, kakšno je finančno stanje v KZS. Izvemo, da si je Rašo Nesterović ob prihodu na položaj generalnega sekretarja prepolovil plačo. »Po našem mnenju je imel prejšnji generalni sekretar previsoko, zato se je Rašo odločil za to potezo. Pa niti preveč zaposlenih nimamo. To nam je potrdil tudi naš nadzorni svet. Za nameček naša ekipa dela optimalno, naša pisarna pa v teh dneh umira, saj je toliko selekcij na tujem pa še v Slovenj Gradcu imamo turnir,« opiše razmere v pisarnah KZS. Obljubi, da bo poskušal za svojo preobremenjeno ekipo najti kakšen evro nagrade, napove pa, da bo KZS po 1. septembru dobila novega sponzorja. O bankrotu zveze Erjavec ne govori. »To so na velik zvon obešali tisti, ki so upali, da bodo imeli korist od tega. Lani smo šli zavestno v minus, da smo omogočili programe – tudi tega, ki nam je letos prinesel srebrno medaljo pri dekletih na EP v selekciji U20. Zveza je likvidna,« je pojasnil Erjavec, ki poudarja, da mislijo na klube, ki so začetek in temelj zveze. Ženske klube so oprostili plačila prijave v ligo, z moškimi prvoligaši začenjajo dialog, ker je združenje prvoligašev po dveh letih brezvladja le dobilo predsednika.



Novi selektor

Bo pa Slovenija po koncu letošnjega evropskega prvenstva dobila novega selektorja. Igor Kokoškov se poslavlja, saj zavoljo kvalifikacij med sezono ne bi mogel prihajati v Evropo in voditi selekcije Slovenije. »Pogovarjamo se, imamo dobro rešitev, je pa zaenkrat še prezgodaj govoriti o tem,« sklene Erjavec in zanika, da bi KZS z evri motiviral in nagradil pripravljenost Anthonya Randolpha, da igra za Slovenijo.