Vujovićevi so se opekli v portugalskem ognju

LJUBLJANA – Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu kvalifikacij za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2018 v Lizboni s 26:26 (11:9) remizirala s Portugalsko in po zmagi v sredo v Velenju nad Švico na poti na EP na Hrvaškem doslej zbrala tri točke. Najboljši slovenski strelec v portugalski prestolnici je bil Jure Dolenec s petimi zadetki, pri Portugalcih jih je pet zbral Gilberto Duarte. V drugi tekmi skupine 5 je evropski prvak Nemčija na gostovanju v Zürichu Švico premagal s 23:22 (12:11), tako da na lestvici vodi s štirimi točkami. Slovenija jih ima tri (dve najboljši moštvi potujeta na EP, tudi najboljše tretje iz sedmih skupin), Portugalska ima eno točko, Švica pa je po dveh tekmah točkovno na ničli. Kvalifikacije se bodo nadaljevale na začetku maja prihodnjega leta, ko se bo Slovenija dvakrat pomerila z Nemčijo.



Selektor Veselin Vujović za obračun s Portugalci v Pavilhão da Luz (Paviljonu luči) ni računal na vratarja Matevža Skoka in Gorazda Škofa ter Uroša Zormana, zaradi poškodb pa v Lizboni ni bilo Mateja Gabra in Darka Cingesarja. Je pa bil na voljo spet krožni napadalec Miha Žvižej, saj ga je Črnogorec po dolgem času vpoklical v moštvo. Značilnost prvega lizbonskega polčasa sta bila na trenutke kar dirjanje in kaotična igra, bilo je videti kot na kakšni portugalski bikoborbi. Gostitelji so povedli s 3:1 in v obrambi agresivno pokrivali slovensko zunanjo vrsto. Ko so slovenski rokometaši v paviljonskem kaosu začeli razmišljati malce racionalneje in tako tudi igrali, pa je Gašper Marguč v 11. minuti iz sedemmetrovke Vujovićeve povedel v vodstvo s 4:3. Luzitanci so v 15. minuti spet vodili za dve (7:5), zanimivo pa je, da so pri tem dva zaporedna zadetka dosegli z metoma s svoje polovice igrišča v prazna slovenska vrata. A kakovostnejši gostje so v napadu le spletli mreže za zadetke, se odlepili na dva gola (8:10, Blaž Blagotinšek v 27. minuti), dva razlike pa je bilo tudi ob polčasu.

