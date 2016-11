Vujović niti za trenutek ni pomislil na poraz

VELENJE – Slovenski rokometaši so se dobršen del uvodne tekme kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2018 proti Švici v Velenju počutili kot sin Viljema Tella. Ta švicarski narodni junak je namreč jabolko na glavi svojega sina Walterja s samostrelom preklal na pol. Nekaj živčnosti je torej bilo, ko je vrag vzel šalo, pa so izbranci selektorja Veselina Vujovića le prestavili nekaj hitrosti višje in z izidom 32:27 dobili prvi par točk v kvalifikacijski skupini 5. V drugi tekmi omenjene skupine je Nemčija s 35:24 premagala Portugalsko, s to pa se bodo Slovenci v nedeljo pomerili v Lizboni. Po tekmi med slovensko in švicarsko izbrano vrsto pa je bilo v velenjski Rdeči dvorani iz ust gostiteljev slišati zanimive besede.



»Igralci so šli v tekmo preveč sproščeno, v prvem polčasu so imeli veliko tehničnih napak in zgrešenih čistih strelov. Naredili niso tudi nobenega resnega prekrška. Ko je bilo za vse v dvorani že videti, da smo v izgubljenem položaju, pa nam je uspel odličen brejk. Pokazali smo karakter, tudi Uroš Zorman je potrdil, zakaj želim, da še vedno igra za reprezentanco. Dean Bombač je pokazal, zakaj je takšen genijalec, debitant Tilen Kodrin pa je odigral, kot da ima za seboj že sto tekem v izbrani vrsti.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«