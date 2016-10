Vujačić bo čestital Jamesu

Danes ponoči se bo s slovesno podelitvijo zmagovalnih prstanov za preteklo sezono košarkarjem Cleveland Cavaliers, ki se bodo pomerili z New York Knicks, začela 71. sezona severnoameriške lige NBA s 30 moštvi. Tudi tokrat so ob šampionih iz Clevelanda v ospredju košarkarji Golden State Warriors, prvaki leta 2015, ki so izgubili zadnji finalni obračun s 4:3 v zmagah, čeprav so vodili že s 3:1. Prvaki z LeBronom Jamesom, ki je igral v šestih od zadnjih sedmih finalov, imajo začetno peterko vredno več kot 100 milijonov dolarjev, kar je več, kot bo polovica klubov v ligi namenila celotnemu moštvu. Jamesu bodo v lovu na njegov četrti naslov – dva je osvojil z ekipo Miami Heat – v prvi vrsti pomagali Kevin Love, Kyrie Irving, J. R. Smith in Tristan Thompson.



Golden State Warriors so v pretekli sezoni blesteli v rednem delu, ko so dobili 73 tekem, kar doslej ni uspelo še nobeni ekipi. Nato so suvereno prišli do finala in po štirih tekmah imeli tri zaključne žoge za ubranitev naslova iz leta 2015. Spodrsljaj jih je tako predramil, da so zvezdniški zasedbi z najkoristnejšim igralcem sezone Stephenom Curryjem dodali najodmevnejšo okrepitev prestopnega roka Kevina Duranta. Golden State bo imel v peterki najboljša igralca rednega dela 2014 (Durant), 2015, 2016 (Curry) ter Klaya Thompsona, Draymonda Greena in Andreja Iguodalo. Med ekipe, ki bi lahko konkurirale Clevelandu oziroma Golden Statu, poznavalci uvrščajo Los Angeles Clippers s Chrisom Paulom in Blakom Griffinom, San Antonio Spurs z LaMarcusom Aldridgeem, Kawhijem Leonardom, Tonyjem Parkerjem in Pauom Gasolom ter Chicago Bulls z Dwyanom Wadom, Jimmyjem Butlerjem in Rajonom Rondom. Omenja se še Toronto Raptors, ki je lani prišel med štiri najboljše, ter Oklahoma City Thunder, kjer pa bo imel Russell Westbrook ogromno dela po odhodu Duranta. Slovenija ima dva predstavnika; 30-letni Goran Dragić je glavni zvezdnik močno oslabljenega Miamija, ki se je pred dnevi odpovedal Benu Udrihu. Dvaintridesetletni Saša Vujačić igra za New York Knicks, ki sta ga poleti okrepila Joakim Noah in Derrick Rose. Vikend zvezd All-Stars bo sredi februarja v New Orleansu, redni del sezone se bo končal 12. aprila, prvak lige NBA pa bo znan sredi junija 2017.