Vsi bodo malce dozoreli

ZAGREB •–Francosko bronasto junaštvo še ni pozabljeno, slovenske rokometaše pa drevi že čaka uvodna tekma skupine C na evropskem prvenstvu z Makedonijo. Proti njej bo pomembno vlogo imel tudi srednji zunanji igralec Miha Zarabec.



»S poškodbami smo imeli ogromno nesreče, pa se evropsko prvenstvo niti še ni začelo. Nimamo kaj za jokati, preprosto: kogar ni, brez njega se mora. Tako razmišljamo, ni časa za obžalovanje, čaka nas prva zelo zelo pomembna tekma. Slovenija še vseeno premore toliko kakovosti, da lahko nekaj naredimo tudi brez poškodovanih igralcev. Res je, da bo težko, a mogoče imajo tisti rokometaši, ki so zdaj na novo v ekipi, dodatno odgovornost. Morebiti je to v redu, vsi bomo malce bolj dozoreli in bo v nadaljevanju lažje. Kolajno, ki smo jo osvojili na svetovnem prvenstvu, smo osvojili zato, ker smo bili ekipa in ker smo imeli dobro vzdušje. Nimamo velikih zvezdnikov, že dolga leta nas krasi to, da smo povezani v celoto. Tudi zdaj imamo odlično ekipo in vzdušje, ko bo treba, bomo stopili skupaj in potegnili voz, to je za nas najpomembneje,« je Zarabec naštel nekaj argumentov slovenske izbrane vrste.



»Naše najmočnejše orožje je hitra igra, Makedonci nam po teku niso enakovredni.

»Za tekmo z Makedonci ni nekih skrivnosti, vsi Balkanci se poznamo med seboj, vemo, kako delajo trenerji. Naše najmočnejše orožje je hitra igra, Makedonci nam po teku niso enakovredni. Igrali bomo svojo igro, kar bo, pač bo,« je uvodno tekmo napovedal Zarabec, ki si rokometni kruh služi v Kielu, Nemčija pa bo druga slovenska nasprotnica na hrvaškem EP. »Nemci so trenutno za nas še zelo daleč, treba je zmagati na prvi tekmi. Če bomo uspešni, bo vse lažje, z nas bo padlo breme, razbremenili se bodo tudi vsi novi igralci v reprezentanci. Imajo pa tudi Nemci svoje težave,« je Miha Zarabec tudi psihološko opisal učinek dobrega začetka na prvenstvu stare celine. »Evropsko prvenstvo je takšen turnir v kratkem času, da en slab dan že lahko pomeni vrnitev domov. Vem, da smo še vedno sposobni premagati vsakogar, ni neke velike skrivnosti,« je še pokukal tudi v nadaljevanje EP, ko se bo slovenska skupina C križala s tisto, v kateri so tudi Danska, Španija in Madžarska. Torej tekmeci za ob zmagi oblizniti prste.