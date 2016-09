Vse je lahko dogodivščina

Hočeš nočeš se za fantazijske like iz filmskih uspešnic najbolj navdušijo otroci, ki potem tako v ZDA, na Kitajskem ali pri nas enako zavzeto zbirajo razne sličice, nalepke in druge izdelke s priljubljenimi liki. Pa saj smo to počeli tudi mi, se spomnite?

Filmska saga Vojna zvezd in risanka Ledeno kraljestvo, katere drugi del pričakujemo kmalu, sta prav taka globalna fenomena. Zato v Mercatorjevih centrih pripravljajo igralnice, na katerih se lahko otroci družijo ob zabavnih igricah. Tako skušajo staršem in otrokom popestriti čas, ki ga tam preživijo, in oboji so bolj zadovoljni.