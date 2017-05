Vsakogar že spoštujejo, a lahko tudi premagajo

Slovenija še ni igrala na svetovnem prvenstvu. Če bi šlo za hokej na travi, nam bi bilo to zaradi slovenske kakovosti razumljivo, pri moški odbojki pa se zaradi rezultatskega buma v zadnjih letih, seveda tudi srebra na evropskem prvenstvu leta 2015, pojavi že majhen paradoks. A zdaj je priložnost, da se prebije na SP leta 2018 v Italiji in Bolgariji. Na turnirju v Stožicah je treba biti prvi, če se bo rezultatsko končalo na drugem mestu, so tu vseeno še dodatne kvalifikacije. In kdo se bo fantom novega selektorja Slobodana Kovača od danes na nedelje, vsak dan ob 17.30, postavil nasproti na drugi strani mreže? Danes Gruzija, jutri Latvija, v petek Portugalska, naslednji dan Izrael, v nedeljo pa bo bržčas odločilna tekma turnirja proti Belgiji. Sicer tudi Portugalci niso za podcenjevati, pri Belgijcih je pač treba omeniti, da so na zadnjem EP v skupinskem delu ekipo takratnega selektorja Andree Gianija ugnali s 3:1. »Slovenska moč je kakovost igralcev, igrajo po najboljših evropskih klubih. Reprezentanco krasi tudi ekipni duh. Na pripravljalnih tekmah je bila naša igra na trenutke dobra, na trenutke slaba. A v dobri formi pričakujemo te kvalifikacije, vse ekipe tudi nimajo te kakovosti, kot jo ima Slovenija. A nikogar ne podcenjujemo,« je slovenski selektor Kovač, srbska igralska legenda, podal svoje mišljenje pred stožiškim izločilnim sitom. »Na prvih dveh tekmah z Gruzijo in Latvijo bom po resnici povedano moral najti način, da motiviram igralce. To pač nista reprezentanci najvišje ravni, a to je vrsta tekmovanja, ki je nevarna prav zaradi tega, nobenega tekmeca se ne sme podceniti, vsak niz je pomemben. V takšnih tekmah morata biti začetni udarec in blok naši glavni orožji. Po drugi strani sta Portugalska in Belgija, še posebno slednja, resni ekipi, Belgija igra v prvi skupini svetovne lige. V dvobojih z njimi moramo biti zelo pazljivi, v vsakem primeru spoštujemo vsakogar, a imamo tudi kakovost, da vsakogar premagamo,« trdi trener iz Velikega Gradišta, ki je še dodal, da so bile 15-dnevne priprave tudi vadba za nastop v svetovni ligi, kjer bo Slovenija letos nastopala v drugem razredu.



Brutalen urnik



Kapetan Tine Urnaut je najprej omenil, da se reprezentančni soigralci že dolgo niso videli. »Pozna se, da nismo bili skupaj že skoraj deset mesecev. Zato smo na teh pripravah maksimalno izrabili čas, a še veliko stvari moramo izboljšati. Ta kvalifikacijski turnir bo telesno in psihično zelo naporen, v petih dneh se bo odigralo prav toliko tekem. To je za odbojko nekaj brutalnega. A želimo se uvrstiti na svetovno prvenstvo,« je pasti, a zavedajoč se slovenskih vrlin, omenil italijanski Korošec. Italijanski zaradi tega, ker gladko govori italijansko, saj si tam že dolga leta služi kruh. No, Mitja Gasparini pa je član južnokorejskega kluba, zato je takoj prek Azije izpostavil globalni cilj. »Manjka nam še nastop na svetovnem prvenstvu, upam, da se nam bo prek tega turnirja uspelo uvrstiti nanj. Lepo je biti doma in igrati pred domačimi gledalci, želimo si polnih Stožic. Želimo tudi dokazati, da smo v tej kvalifikacijski skupini resnično najboljši,« je Izolan izrazil lastne in misli vseh svojih soigralcev.