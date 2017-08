Vsaka želi premagati prvakinjo

BUDIMPEŠTA – Za prvo slovensko uvrstitev na 31. svetovnem prvenstvu v judu je poskrbel naš najmlajši reprezentant Martin Hojak. Komaj 19-letni Ljubljančan je po zmagah nad Nemcem Igorjem Wandtkejem (s prednostjo kazni v podaljšku) in Francozom Benjaminom Axusom (10:0) ter tesnem porazu z zlato točko proti izkušenemu Gruzincu Laši Šavdatuašviliju zasedel 9. mesto. Čeprav je z borbami znova potrdil veliko nadarjenost, je bil precej kritičen do svojega ognjenega krsta na tem tekmovanju. »Morda sem z dvema zmagama dosegel več, kot je marsikdo pričakoval od mene, toda nisem zadovoljen. Jezi me napaka, ki sem si jo privoščil proti Gruzincu. Izgubil sem po neumnem,« je dejal judoist Bežigrada, ki bo eden od naših glavnih adutov na bližnjem mladinskem EP v Mariboru (od 15. do 17. septembra).



V dvorani Laszla Pappa pa bo bo danes težko pričakovani slovenski dan D. Ob Andreji Leški, novinki na članskem SP, bo v kategoriji do 63 kg poteze na tatamiju vlekla tudi Tina Trstenjak, ki že debeli dve leti kraljuje na vrhu lestvice svetovne zveze (IJF). »Lahko bi res rekla, da se je vse začelo v Budimpešti, kjer se običajno dobro počutim. Verjetno tudi zaradi sijajne publike v dvorani, ki jo dobro poznam, saj se vsako leto borim v njej,« je omenila Trstenjakova, ki bo v prvem krogu prosta, v drugem pa se bo najverjetneje spoprijela s Španko Cristino Cabano Perez, ki je na papirju favoritinja proti Zambijki Rachel Masuku. Tina si s tekmicami ne beli glave, čeprav priznava, da ji je letos težje, kot ji je bilo, denimo, do lanskih olimpijskih iger v Riu de Janeiru, saj so jo tuji trenerji medtem dobro proučili. »Poleg tega se nasprotnice še posebno trudijo, da bi me ugnale, vsaka si še posebno goreče želi premagati prvakinjo,« je pojasnila Celjanka, ki je pred tednom dni praznovala 27. rojstni dan.