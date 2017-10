Vodstvo KZS ponuja odstop, Lisac poziva k dogovoru

LJUBLJANA –Začenja se četrti vikend brez tekmovanj v mlajših košarkarskih selekcijah. To je velika sramota za državo, ki ima evropskega prvaka v tem športu. Sodniki in Košarkarska zveza Slovenije ostajajo vsak na svojem bregu, trpijo pa otroci. Predvsem če sodniki in KZS tega še niso slišali, številnim staršem je dovolj neresnosti, zato imajo klubi precej težav. Kar nekaj otrok že išče drug šport, ki bo ponudil resna tekmovanja brez sodniških zdrah in merjenja moči karakterjev, da ne napišemo kaj drugega. V zapletu pa nič novega. Sodnikom gre še vedno v nos, ker jim je KZS povsem legalno znižala kilometrino (z 0,32 evra na 0,18). Za nameček so se poenotili, zvezi je očitno spodletel poizkus, da bi sodniške vrste razbila in pridobila na svojo stran dovolj mož za sojenje. Prav tako ji ni uspelo najti sodnikov na tujem. »To je vojna, kjer ne bo zmagovalca, trpi pa šport,« ogorčenje izražajo v klubih.

Dovolj imata

Morda bo k rešitvi (po teoriji zarote tudi rušitvi sedanjega vodstva zveze) pripomoglo kar vodstvo. Včeraj je na naslove prvoligaških klubov prišlo elektronsko sporočilo, kjer sta predsednik KZS Matej Erjavec in generalni sekretar Rašo Nesterović ponudila svoj odstop. »Z Rašem predlagava, da se klubi in sodniki takoj uskladijo o vrnitvi višine potnih stroškov na 0,32 evra na kilometer in na izvršni odbor podajo skupno rešitev,« je zapisal Erjavec, ki je pojasnil, zakaj sta se z Nesterovićem odločila za tak korak. »Ponujava odstop, saj je v trenutnih okoliščinah, ko se sklepa IO ne spoštuje, sodniki ne opravljajo svojega dela, tekmovanja pa se ne igrajo, smiselno preveriti, ali sploh še imava podporo. Mislim, da je takšna rešitev najboljša za vse, ki si želijo slovensko košarko spet vrniti v preteklost. Predlog podajava, ker ocenjujeva, da je takšnih že večina, in da nima smisla vztrajati proti temu. Dobro veste, kakšna sva, spremenila se ne bova, zato je bolje, da najdejo za vodenje KZS ljudi po svoji meri. Verjameva, da jim ne bo težko. Želiva, da o predlogu glasujejo čim prej, da se zadeve zaključijo,« je sklenil Erjavec, ki do konca naše redakcije tako kot Nesterović ni bil dosegljiv za dodaten komentar. »Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Definitivno se je treba nujno usesti za mizo in se pogovoriti. Ni treba veliko in spor bo rešen. Malce se bo morala KZS potegniti nazaj, ne pa da vleče čudne poteze. Sodniška organizacija bo temu sledila in naredila svoje,« je skorajšnjo pomiritev napovedal direktor Petrol Olimpije Roman Lisac.

Sporni dokumenti?

Iz krogov blizu KZS je vnovič slišati, da bi se na oblast rada vrnila stara garda z Matejem Avanzom na čelu, ki je to kategorično že nekajkrat zanikal. Za vsak primer, tako viri blizu trenutnim šefom KZS, pa so pripravljeni dokumenti z obremenilnimi dokazi o morebitnih nepravilnostih, ki naj bi jih imelo na vesti nekdanje vodstvo. To je zvezo zapustilo v pozitivnih številkah, z rezultati in uspehi na športnem področju pa niti približno niso bili blizu sedanji garnituri.