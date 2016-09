Vilfana odpeljal v Split, z Zdovcem postal prvak

LJUBLJANA – Jugoslovanska košarkarska reprezentanca je leta 1970 v Ljubljani postala svetovni prvak. Član zasedbe je bil takrat tudi Petar Skansi, ki je v dresu Jugoslavije zbral 125 nastopov. Poleg zlate kolajne iz Ljubljane ima še tri srebrne – svetovno prvenstvu v Urugvaju (1967), olimpijske igre v Mehiki (1968) in evropsko prvenstvo v tedanji Sovjetski zvezi (1965). Na Ljubljano, pa ne le zaradi zlata izpred 46 let, je navezan še danes. Njegovo življenje, danes jih šteje 72, je razpeto med Slovenijo in Kvarnerjem. V glavnem mestu Slovenije biva večji del njegove družine, on pa z ženo uživa v Lovranu, kjer imata hišo. »Morje je bistveno, brez tega ne gre,« pojasni, zakaj mu bolj prija v Lovranu, tem morskem biseru poleg Opatije. »Kot pravi penzionist se ukvarjam z vrtnarstvom in sadjarstvom,« pojasni, kako preživlja dneve. »Paradižnik in solata sta dobro rodila. Če hočeš imeti nekaj naravnega in nezastrupljenega, pustiš, da raste po svoje. Na koncu dobiš tretjino ali polovico pridelka, a je res dober. To je dovolj za naju z ženo,« še doda nekaj o letošnji letini na domačem vrtu. Zadnja leta se je ukvarjal (tudi) s politiko. Skansi je bil več kot dve leti svetovalec ministra za znanost, izobraževanje in šport Željka Jovanovića. Mandata ni končal, minister se je predčasno poslovil. »Moj šef oziroma minister je dobil nasvet, da se umakne. To me je tako iritiralo, da sem šel skupaj z njim. Veliko smo naredili, precej zadev smo pripravili. To je politika, ki je logika možnega. Menim, da bi lahko naredili precej več. V politiki se ne dosega limitov, šport pa propada. Tudi v Sloveniji, ne le na Hrvaškem,« opozarja Skansi in obžaluje, da ni končal zastavljenega dela. Ni mu vseeno, ko spremlja športne klube tu in onkraj državne meje. »Vsi čakajo, da pride neki novi bogataš, ki bo vse plačal, a ne bo nikoli vprašal, kam je šel denar. Nič ga ne bo zanimalo... To ne obstaja nikjer! Niti v angleškem nogometu. To nima smisla. Taki državi, kot sta Slovenija in Hrvaška, bi se morali usesti, da se določijo smernice, kako naj deluje šport. Pravijo, da je tudi žaba dvignila nogo, ko je videla, da se konja podkuje. Ni vse za nas dobro. Naš trg je tako majhen... Tako mali smo, zato ne moremo graditi politike športa na ekonomski logiki. Treba se bo vrniti nazaj v čas sociale, ko je imela država svoje prioritete. Vsi se veselijo, ko se osvoji olimpijska medalja, nihče pa ni pripravljen nič vložiti. To lahko naredi le država,« s prstom pokaže na državo, ki bo morala tako na Hrvaškem kot tudi v Sloveniji pomagati, če bomo želeli, da šport v gospodarski krizi ter žogi in drugim rekvizitom nenaklonjeni eri preživi. To je danes za Skansija preteklost, zaprta knjiga, precej raje se spominja svojih športnih začetkov. Rodil se je v mestu Sumartin na otoku Brač, živel pa je v Splitu. »Poleti smo živeli pri bazenih, mesto je imelo tri vaterpolske klube, ki so bili med štirimi najboljšimi v državi. Vaterpolo je bil zelo priljubljen, košarka pa je v mojih časih veljala za ženski šport,« Skansi poda nekaj zanimivih detajlov iz 50. let minulega stoletja.

