Vikendov TV-namig: Bolgarija – Slovenija, TVS 2 ob 16.50

Kvalifikacije za EP 2017 (M). Prenos iz Botevgrada.

Za Slovenijo je to druga tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2017. Nasprotniki Slovenije v skupini E so Kosovo (ki ga je Slovenija že premagala v sredo), Bolgarija in Ukrajina. Na prvenstvo se iz osmih skupin uvrstijo zmagovalci skupine in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.