VIDEO: Ves svet se čudi Luki Dončiću, slovenskemu čudežnemu dečku

»Slovenci so največji hit eurobasketa. Opravili so tudi z Grki in so po štirih tekmah še neporaženi, v središču je bil spet Luka Dončić,« pišejo srbski mediji.

Čeprav ima zgolj 18 let, je Slovenski čudežni deček eden izmed nosilcev slovenske košarkarske reprezentance. Srbi pišejo, da ne gre za talentiranega igralca, na čigar razvoj je še treba čakati, temveč za moža, ki zna narediti pomembno razliko. »Poleg Gorana Dragića je komandant svoje ekipe. Ko je pomembno, gre žoga v njegove roke,« so zapisali.

»Meče, asistira, skače – na igrišču naredi vse. Proti Grkom je dal 22 točk. Pravzaprav je bil to njegov šov,« so dodali.

Ob tem so pripisali, da gotovo ni ljubitelja košarke, ki se ne bi vprašal, kaj bo Dončić prikazal čez približno deset let. »Slovenija igra resno. Če bodo tako nadaljevali, medalja ni daleč.« Na srbskem Blicu ob tem še dodajo, da je Luka od talentiranega igralca postal vodja, ki bo po tej izkušnji na eurobasketu le še boljši.