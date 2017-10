VIDEO: Tako so Irci proslavili Bezjakov gol proti Škotom

Dogajanje v Ljubljani je ta vikend zaznamovala reprezentančna tekma med Slovenijo in Škotsko. Škotski navijači so dobesedno preplavili prestolnico. Na obisku je bilo približno 6000 navijačev, ki so bili v večini oblečeni v kilte, z baretkami škotske vojske in značkami z vseh koncev sveta.

Tekmo med Slovenijo in Škotsko pa so spremljali tudi Irci, ki pa niso navijali za svojo sosedsko državo, temveč za Slovenijo. Za Slovenijo je oba zadetka dosegel Roman Bezjak, za Škotsko pa sta bila uspešna Leigh Griffiths in Robert Snodgrass. Kako so proslavili Bezjakov gol, poglejte na posnetku.