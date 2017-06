VIDEO: Tako blizu senzacije! Naše košarkarice skoraj premagale Francozinje

PRAGA – Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je odigrala svoje prvo srečanje na evropskih prvenstvih. V Pragi je morala po odlični predstavi premoč priznati favoritinjam Francozinjam, ki so zmagale s 70 : 68 (18 : 9, 34 : 33, 48 : 48).

Najboljši strelki pri naših sta bili Nika Barič z 18 točkami in Maja Erkič z 12, zgodovinski prvi koš za Slovenijo na evropskih prvenstvih pa je dosegla Teja Oblak, ki jo je na tribuni med 300 slovenskimi navijači spodbujal njen brat, slovenski nogometni zvezdnik Jan Oblak.

Zakaj se niso pritožili zaradi neveljavnega koša Francozinj v prvem polčasu?

Naše košarkarice so izgubile za dve točki, prav za neveljavni točki, ki so ju dosegle Francozinje v prvem polčasu po izteku 24 sekund, dovoljenih za napad. Zakaj se naše vodstvo zaradi tega ni pritožilo, je vsaj za zdaj še skrivnost.

Sicer pa so varovanke Damirja Grgića imele tudi ob teh neveljavnih točkah Francozinj dobljeno tekmo. Dve minuti in 15 sekund pred koncem so imele prednost 66 : 61, pa so jo zapravile tudi ob solidni sodniški pomoči za 'galke', saj se je piskal vsak dotik zanje, da so nas z uspešno izvedenimi prostimi meti ujele, medtem ko jih prekrški Francozinj v obrambi niso pretirano zanimali.

Slovenija bo v soboto ob 18. uri igrala z Grčijo, ki je v uvodnem krogu presenetila aktualne evropske prvakinje Srbkinje z 69 : 60.

Poglejte si prvi koš za Slovenijo: