VIDEO: Ste gledali? To je pokopalo Hrvate

PARIZ – Po dramatični polfinalni tekmi med rokometaši Hrvaške in Norveške naše športnike danes v boju za bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu čakajo južni sosedje.

Naj spomnimo: Hrvaško je pokopal izvrstni norveški vratar Torbjörn Bergerud, ki je v zadnji sekundi ubranil sedemmetrovko Zlatka Horvata. Ta bi jim prinesla finale. Horvat se je seveda tolkel po glavi, sledil je podaljšek in na koncu je Norveška slavila z 28 : 25. Za zlato medaljo se bo v nedeljo pomerila s Francozi.

Spodaj si lahko ogledate streljanje sedemmetrovke, ki je zapečatilo usodo naših južnih sosedov.

Kdo je zdaj v prednosti?

Hrvaška izbrana vrsta je seveda hudo razočarana, njihovi možje pa so nekaj pikrih izrekli tudi na račun organizacije prvenstva. Moti jih namreč, da so imeli slovenski rokometaši pred današnjim obračunom en dan več odmora, oni pa morajo v boj za medaljo že po 20 urah od zadnje polfinalne tekme. »To je šport. /.../ Moramo se resetirati in poskušati zmagati. Naj se zgodi božja volja,« je povedal njihov selektor Željko Babić. Hrvaški reprezentanti morajo z mislimi hitro preklopiti na slovenske, kar bo seveda težko, a boj za medaljo pomeni veliko motivacijo. Strinjajo pa se, da je motivacija Slovencev še večja kot njihova, saj so oni medalje na svetovnih prvenstvih že osvajali, naši pač ne ... Kako se bo razpletlo, pa bomo videli pozno zvečer.