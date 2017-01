VIDEO: To so čudežne besede, ki so nas dvignile iz pekla

PARIZ – Kaj se je na sobotni tekmi zgodilo v glavah slovenskih rokometašev, da so, čeprav so zaostajali že za osem zadetkov, spet začeli verjeti, da lahko osvojijo bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu? To vedo le sami, zagotovo pa je ogromen del k veliki zmagi prispeval tudi selektor Veselin Vujović, za katerega ne pravijo zaman, da je eden najboljših rokometnih strategov na svetu.

Njegova naloga je tudi, da svoje moštvo motivira in da mu zna v odločilnih trenutkih povedati prave besede. S čim je svojim varovancem v soboto zvečer tako dvignil motivacijo, da so se v zadnjih minutah dvignili iz pekla?

Odgovor boste našli na spodnjem posnetku, lahko pa razkrijemo, da jim je zaupal, da pač morajo dati vse od sebe in da morajo zadnje minute igrati, kot da je konec sveta. Še dobro, da so ga ubogali …

Vujović je kasneje novinarjem zaupal, da je v tistih najpomembnejših trenutkih preprosto vedel, da njegovi fantje potrebujejo dodatno energijo. Ko je vse steklo tako, kot je treba, pa je bil seveda neizmerno zadovoljen. »Kot igralec sem osvojil vse naslove, na reprezentančni sceni pa je to zame prva trenerska kolajna. In upam, da ne zadnja,« je sklenil.