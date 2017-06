VIDEO: Slovenec z milijarderji proti vrhu Evrope

Slovenski rokometni vratar Gorazd Škof, ki nosi dres pariškega kluba PSG, bi se v jeseni svoje rokometne kariere lahko veselil prvega skoka na vrh Evrope. V polfinalu elitnega tekmovanja je PSG pred razprodano kölnsko dvorano premagal madžarski Veszprem. Škof je v družbi soigralcev - zvezdnikov kot so Nikola Karabatić, Mikkel Hansen, Uwe Gensheimer, Luc Abalo, Thierry Omeyer in drugih – na dobri poti, da v nedeljo dvigne pokal.



V minuli sezoni se je najboljšega v Evropi s poljskim klubom Kielce veselil Uroš Zorman (zanj je bila to že četrta evropska lovorika). Brez pa bodo letos zagotovo nekdanji slovenski reprezentant Dragan Gajič, aktualna člana izbrane vrste Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč. Nihče od njih v karieri še ni osvojil lige prvakov. Čeprav so v polfinalu proti PSG-ju igrali pomembno vlogo, so bili z Veszpremom preslabi za francoske bogataše, ki jih vodi Zvonimir Noka Serdarušić.



Za drugo finalno vstopnico se borita Barcelona in Vardar.