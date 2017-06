VIDEO: Skupinski padec že na prvi etapi slovenske pentlje

KOČEVJE – V Kopru se je začela letošnja kolesarska Dirka po Sloveniji. Uvodno, 159,4 kilometra dolgo etapo s ciljem v Kočevju je v sprintu glavnine dobil Irec Sam Bennett (Bora Hansgrohe) pred Italijanom Sonnyjem Colbrellijem in Slovencem Luko Mezgecem. Od Slovencev je bil v deseterici še Marko Pavlič, zasedel je šesto mesto.

Etapa je bila v znamenju dolgega pobega skupine devetih kolesarjev, v kateri so bili od Slovencev Primož Obal (Slovenija), Jon Božič (Adria Mobil), Andi Bajc (Amplatz) in Žiga Jerman (Rog), slednji je dobil leteča cilja v Lipici in Ribnici, na gorskem cilju na Črnem Kalu pa je bil drugi. Skupina je imela že nekaj več kot štiri minute prednosti, njen pobeg pa se je končal dobrih 13 kilometrov pred ciljem. Avstrijec Matthias Krizek je vztrajal še nekoliko dlje, toda tudi on s samostojno vožnjo v cilj ni mogel priti pred glavnino.

Pred zaključkom je prišlo tudi do skupinskega padca, ki pa ni bistveno vplival na končne izide.

V petek bo etapa, ki bo imela tako start kot cilj v Ljubljani.