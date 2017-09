VIDEO: Prva lovorika roma v vitrine Ljubljančank

HRPELJE – Rokometašice Krima Mercatorja so letošnje zmagovalke slovenskega superpokala, potem ko so v Hrpeljah premagale Z'dežele s 34 : 21 (17 : 11).

Do 16. minute je bila tekma povsem odprta (8 : 8), nato pa so na Primorskem zagospodarile Ljubljančanke in v vseh segmentih igre zasenčile tekmice iz Celja. Na veliki odmor so se podale s prednostjo šestih golov (17 : 11), največ pa so vodile 14 (32 : 18 in 34 : 30).

V ljubljanski ekipi, ki je v pretekli sezoni osvojila obe domači lovoriki, so bile najučinkovitejše Aneta Benko, Nina Zulić in Ines Amon s po šestimi goli, v celjski je toliko zadetkov dosegla tudi Katja Čerenjak, po štiri pa Lara Hrnčič in Eleonora Kodele.