VIDEO: Poteza leta! Dončić obnorel košarkarski svet

MADRID – Luka Dončić (17) je k svoji že zdaj bogati beri dosežkov dodal novega. Njegovo preigravanje na sinočnji tekmi košarkarske evrolige je bilo izbrano za najlepšo potezo kroga. Ob tem je bil Ljubljančan še tretje najvišje ocenjeni igralec kroga.

Dončić je pri zmagi Reala iz Madrida na gostovanju v Vitorii z 79 : 71 zbral 16 točk, 9 skokov in 6 podaj, kar mu je po statističnem indeksu prineslo seštevek 30. To je bil tretji najvišji v 21. krogu; višjega sta imela le Derrick Brown iz Efesa (33) in Erick Green (Olimpiakos, 31).

Vrhunec njegove predstave je bilo preigravanje v zadnji četrtini, ko si je žogo domiselno podal med nogama in jo mimo dveh nasprotnih igralcev od table položil v koš. Posnetek poteze, ki si jo lahko privoščijo le največji mojstri tega športa, je na medmrežju hitro zaokrožila, navdušenje ob njej pa so izrazili tudi številni košarkarji.

Hvalospeve sta zapisala tudi osrednja športna časnika iz Madrida Marca in As. Slednji pod naslovom Dončić, Dončić, Doooončić pravi, da je slovenski organizator igre svoj šov zaključil z noro potezo, Marca pa je Dončiću dodala vzdevek 'Magic' in zapisala, da je poteza nov dokaz izrednega talenta in zrelosti slovenskega bisera ter da gre verjetno za najlepšo potezo sezone.

Dončić, ki bo 18. rojstni dan praznoval 28. februarja, je v zadnjih mesecih večkrat opozoril nase. Med drugim je bil dvakrat najboljši igralec (MVP) kroga v evroligi in španskem prvenstvu.