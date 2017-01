VIDEO: Podoživite infarktne zadnje minute in jok komentatorja

PARIZ – Kdor si je boj za bronasto medaljo svetovnega prvenstva v rokometu ogledal, že dobro ve, kako dramatično je bilo na koncu. Slovenija je vseskozi zaostajala za Hrvaško, enkrat celo za osem zadetkov, a se ni predala. Do konca so se borili, prav ob koncu srečanja prikazali najboljšo igro in s tem porazili močne Hrvate.

Na spodnjem posnetku si lahko še enkrat ogledate vse, kar se je takrat dogajalo. To so bili trenutki, ko je tudi televizijski komentator Ivo Milovanovič, ki rokomet spremlja že več kot 30 let, zajokal in ostal brez besed. Jokali so slovenski in hrvaški rokometaši, jokali so navijači in gledalci pred malimi zasloni.

Konec tekme iz slovenske perspektive:

Na spodnjem posnetku pa si lahko ogledate, kako so zadnje minute tekme spremljali na hrvaški televiziji RTL.

»Vsega je konec, Slovenija je naredila senzacijo,« je s cmokom v grlu povedal komentator, ki se ne spomni, da si se kaj takega že kdaj zgodilo. »Zaslužena zmaga Slovenije, zagotovo, borili so se do konca. To je naša tragedija,« pa je dejal njegov gost v studiu, ki mu prav tako ni bilo jasno, zakaj kar naenkrat tak padec v igri. »Razumem, da so utrujeni, ampak kar tako ostati brez vsega … Niti obrambe niti napada, nič.«

Konec tekme iz hrvaške perspektive: