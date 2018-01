VIDEO: Po zabijanju je strahovito padel vznak

CARIGRAD – Na tekmi 16. kroga evrolige med Fenerbahčajem in Baskonio (zmagali so domači z 79 : 74) jo je grdo skupil James Nunnally, košarkar aktualnega klubskega evropskega prvaka iz Carigrada.

Nunnaly se je po zabijanju obesil na obroč, vendar je izgubil oprijem in strahovito padel vznak. Vsa dvorana je povsem onemela, reševalci pa so bili z nosili takoj na prizorišču. Nunnallyja so odpeljali v bolnišnico, po prvih, sicer še neuradnih informacijah pa bo z njim vse v redu.