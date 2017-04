VIDEO: Po solzah velika vrnitev Luke Dončića

ISTANBUL – Košarkarji madridskega Reala so na gostovanju pri Darušafaki zmagali z 88 : 81 in v četrtfinalu evrolige v zmagah povedli z 2 : 1. Ekipi igrata na tri zmage.

Pri Madridčanih je spet velik delež prispeval obetavni Slovenec Luka Dončić, ki je v dobrih 26 minutah dosegel 13 točk, osem skokov, dve podaji in ukradeno žogo. Več točk sta pri Realu dosegla le Jaycee Carroll (21) in Gustavo Ayon, ki je 18 točkam dodal devet skokov.

Luka Dončić je tako po solzah pri prejšnjem porazu, ko ga je na klopi tolažil kar trener sam, zdaj povedal, da mu je vrnitev prinesla čudovite občutke.

Poglejte, kaj je povedal v izjavi

The Player of the #DDIRMB Game is the young boss himself, @luka7doncic​!

Check out his post-game interview right here!#GameON pic.twitter.com/CwmBsCZzbM