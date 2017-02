VIDEO: Oglejte si Domnov debi na letalnici: V zraku sem zelo zafrknil

OBERSTDORF – Avstrijec Stefan Kraft je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih na letalnici v Oberstdorfu. Peti je bil Domen Prevc (220 in 211 m, 410,9), šesti pa Peter Prevc (220 in 211,5 m, 392,8).

»Zelo sem zadovoljen s prvima dvema dnevoma poletov, zelo dobra izkušnja in gremo naprej. Zaspal sem zelo dobro, še hitreje kot sicer v svetovnem pokalu, nisem imel nobenih težav. Na mizi v finalu ni bilo napake, v zraku pa sem zelo 'zafrknil' med poletom, ker bi lahko iztržil precej več. Dejstvo pa je, da sem zelo užival,« je svoj prvi tekmovalni dan na letalnici doslej strnil 17-letni Domen.

»Nisem imel nobenih rezultatskih načrtov. Zadovoljen sem, ker sem dobro skakal in sem zelo zadovoljen s finalnim nastopom, tako z odskokom kot poletom, in ta skok mi daje spodbudo. V prvi seriji sem imel boljši veter in boljši zalet, zato sem imel večjo daljavo. V poskusnem poletu je bilo zaradi spleta okoliščin, da sem skočil tako malo. Bil je veter od zadaj in nisem mogel preleteti hrbtišča letalnice. Tako nisem vedel, ali se bom zataknil s smučmi ali ne. Nisem hotel tvegati in sem hitro pristal, raje na smučeh kot po hrbtu. Po eni tekmi je težko razglabljati, kako se je forma dvignila. Potrebujem mir in bom videl, kako se bo razpletlo v prihodnjih dnevih. Že štiri leta nismo bili tu, malo sem že pozabil tedanje razmere. Doskočišče je zelo razpotegnjeno in moraš res dobro skočiti za dolg polet. Zaletišče je praktično isto, mizo so pomaknili malo nazaj, strmo pa je še vedno kot pri norcih in je radij zelo hud. Jutri mi po dolgem času ni treba v kvalifikacije, še vedno je treba skočiti z glavo, umirjeno in brez prehitevanja,« pa je pojasnil Peter.

V nedeljo bo v Oberstdorfu še druga tekma.