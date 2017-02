VIDEO: Najstniška senzacija Luka Dončić naj igralec

MADRID – Slovenski košarkar Luka Dončić je v 21. krogu evrolige z Realom v gosteh premagal Baskonio Vitorio z 79 : 71.

Dončič je v 25 minuta dosegel 16 točk, devet skokov in šest podaj in bil s tem prvi igralec ekipe. Jaka Blažič je za Baskonio odigral dve minuti, a se ni vpisal v statistiko.

V ostalih dveh tekmah nocojšnjega večera je Galatasaray Istanbul izgubil proti Panathinaikosu iz Aten z 79 : 84, Crvena zvezda pa je doma izgubila z 72 : 86 proti Anadolu Efesu.

