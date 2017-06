VIDEO: Makedonski Vardar pokoril Evropo

KÖLN – Rokometaši makedonskega Vardarja iz Skopja so letošnji zmagovalci evropske lige prvakov, potem ko so na današnji finalni tekmi zaključnega turnirja v nemškem Kölnu premagali francoski Paris St. Germain s 24:23 (11:12). Madžarski Veszprem je v tekmi za tretje mesto ugnal špansko Barcelono s 34:30 (18:17).

Makedonska ekipa je pokorila Evropo. Po sobotni polfinalni zmagi nad Barcelono je danes na kolena položila še francosko zvezdniško zasedbo - njen letni proračun kluba znaša kar 17,5 milijona evrov -, mož odločitve pa je bil hrvaški krilni igralec Ivan Čupić, ki je sekundo pred koncem razburljivega dvoboja dosegel zmagoviti gol. Za skopsko ekipo je to prva evropska lovorika.

V makedonski ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Timur Dibirov s sedmimi, v francoski pa Nikola Karabatić s petimi goli. Slovenski vratar Gorazd Škof je bil v postavi PSG, a ni stopil na igrišče.

Tekma za tretje mesto se je končala z zmagoslavjem Veszprema, ki si je odločilno prednost priigral sredi drugega polčasa. Veszprem je v 47. minuti povedel za pet golov (27:22), lepo zalogo v zadetkih pa zanesljivo zadržal do konca tekme.

Od treh slovenskih rokometašev v majici madžarskega prvaka je Dragan Gajić dosegel dva gola, medtem ko se Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč nista vpisala med strelce. V madžarski ekipi je bil najbolj učinkovit Islandec Aron Palmarsson z osmimi goli, po šest so jih dosegli Španec Cristian Ugalde ter Madžara Laszlo Nagy in Mate Lekai. Pri poražencih je Francoz Timothey N'Guessan dosegel šest, Španca Raul Entrerrios in Valero Rivera pa po pet zadetkov.