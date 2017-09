VIDEO: Koš, o katerem govori Evropa! To je »nezemeljska« trojka Dončića

ISTANBUL – Slovenija se je drugič v zgodovini uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v košarki. Na krilih Gorana Dragića in Luke Dončića, dosegla sta 27 in 26 točk, so slovenski košarkarji v četrtfinalu premagali Latvijo s 103 : 97.

Povezane vsebine Slovenija se je uvrstila v polfinale!

No, pri 83 : 79 se je Latvija že povsem vrnila v igro, grozil je preobrat. Sloveniji se je za nameček iztekal napad, naš čudežni deček Dončić je bil daleč od koša. Potem pa iznenada trojka, ki se je ne bo zlepa pozabilo.

»Izbranec!« je od navdušenja vpil eden od tujih komentatorjev. Vredno ogleda ...